Mit Liedermacher Stephan Krawczyk

Torgau. Mit seinem Programm „ZU ZWEIT – Von der Kraft der Liebe“ gestaltet der bekannte Liedermacher Stephan Krawczyk am Sonntag, dem 29. Januar, ab 17 Uhr in der Stadtbibliothek Torgau eine musikalisch-literarische Geburtstagsfeier zu Ehren von Katharina von Bora, der Frau Martin Luthers. Sie wurde am 29. Januar 1499 in Lippendorf geboren, starb am 20. Dezember 1552 in Torgau und hat hier in der Stadtkirche St. Marien ihre letzte Ruhestätte gefunden, unmittelbar gegenüber der heutigen Stadtbibliothek.



Wer weiß, was aus Martin Luther geworden wäre, hätte er nicht seine liebe Käthe gehabt. Heute weiß man, dass er in dem Jahr, bevor er Katharina von Bora heiratete, seinen Bett-Strohsack nicht ein einziges Mal aufgeschüttelt hat. Unter ihrer Führung schlief er fortan nicht nur auf gut gelüftetem Stroh, er brachte es auch zu ansehnlichem Besitz. Sie wusste, worauf es ankommt. Martin hat sich schließlich doch in sie verliebt.



„Zwei Dinge sind klar nach den ersten Liedern: Krawczyk ist ein begnadeter Gitarrist. Mit der deutschen Sprache kann er so gut wie Lindenberg oder Brecht.“ (OTZ). Also überzeugen Sie sich selbst am Sonntagnachmittag.

Tickets im Kulturhaus Torgau: 03421 903523, TIC Torgau: 03421 70140 und an der Tageskasse.