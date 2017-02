Mit Streusand dem Blitzeis die Stirn geboten

Belgern. Wie hier Katja Walter (links) und Adeline Frach, Mitarbeiterinnen einer Ergotherapie und Logopädie-Praxis, griffen am Dienstagmorgen viele Menschen in der Region zu Streusand und anderen Hilfsmitteln, um das Blitzeis zu „entschärfen“.



Schon in den Abendstunden des Montags hatte sich auf vielen Wegen, Plätzen und Straßen ein eiskalter Panzer gebildet, der über Nacht noch dicker wurde. Das bekamen auch die Zusteller der Torgauer Zeitung zu spüren, die in den Morgenstunden ihre liebe Mühe hatten und in einigen Orten nur verspätet zustellen konnten. Trotz zum Teil spiegelglatter Straßen und Gehwege verzeichnete die Rettungsleitstelle Leipzig für den Bereich Torgau am Montagabend und Dienstagmorgen jedoch kein erhöhtes Einsatzaufkommen, wie Landkreis- Sprecher Peter Stracke auf TZ-Anfrage mitteilte. Es seien lediglich ein bis zwei Stürze gemeldet worden, bei denen die Sanitäter ausrücken mussten. Auch schwere Verkehrsunfälle blieben zum Glück aus.



Besonders glatt war es in den Regionen Torgau und Belgern, nachdem es geregnet hatte und der Niederschlag sofort auf dem Boden gefror. Der Winterdienst des Landkreises befand sich im Dauereinsatz. In Ostelbien musste auch geschoben werden, nachdem Dienstagvormittag plötzlich Schneeschauer einsetzten, so Stracke.