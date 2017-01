Mit alten Bekannten gewetteifert

Leichtathletik. Am frühen Morgen des 14. Januar startete der Vereinsbus des SSV 1952 Torgau auf eine winterliche Wettkampfreise nach Chemnitz. Mit an Bord waren, neben den Trainern und Betreuern, drei junge Athleten vom Sparkassen-Leichtathletikteam des SSV Torgau sowie Tom Merseburg, der einen „Gästeplatz“ im Fahrzeug bekommen hatte. Ziel der Fahrt war die diesjährige Hallen-Landesmeisterschaft im Mehrkampf.

In einem wie immer sehr gut organisierten Wettkampf galt es für die SSV-Athleten, sich mit der Konkurrenz aus ganz Sachsen zu messen. Riesige Starterfelder von bis zu 35 Teilnehmern waren dabei, besonders in den jüngeren Altersklassen, keine Seltenheit. Nachdem pünktlich um 10.30 Uhr die ersten Wettkämpfe gestartet waren, absolvierten alle Wettkämpfer die Disziplinen Weitsprung, 60 m Sprint, Kugelstoßen, 60 m Hürdensprint und einen abschließenden 800 m Lauf. Die dabei erzielten Zeiten und Weiten führten am Ende eines langen und spannenden Wettkampftages zu einer Gesamtpunktzahl, aus der sich wiederum die Platzierung ergab.

Und auch wenn es bei keinem der SSVer für eine Medaille reichen sollte, so können sich die Ergebnisse sehen lassen. Taylor Elter, der nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war, ging sichtbar geschwächt in den Wettkampf. In seiner Paradedisziplin, dem Sprint, lief er auch angeschlagen allen davon und überquerte die Ziellinie in seiner Altersklasse als Schnellster. Vor dem abschließenden 800 m Lauf lag der SSV-Athlet auf einem hervorragenden 3. Platz und belegte nach dem Lauf einen tollen 9. Platz. Eva von Carlowitz konnte sich im Vergleich zum Vorjahr um neun Plätze verbessern. Sie erzielte im Weitsprung mit einem klasse Sprung auf 4,22 m eine neue persönliche Bestleistung und landete in der Endabrechnung auf Platz 22.

Hoch motiviert und erkennbar mit einer Menge Spaß ging auch Nick van der Horst an den Start. Ihm gelangen bei seinem ersten großen Wettkampf in allen Disziplinen sehr gute Leistungen. Besonders erwähnenswert, und das nicht nur wegen der Zahlenfolge, sind dabei die 2:22,22 min über die 800 m Distanz. Damit war er gleichzeitig schneller als die beiden „alten“ Bekannten des SSV Torgau, Tom Merseburg und Lukas Winkler, die beide für ihre neuen Vereine an den Start gingen und landete auf einem sehr guten 13. Platz in seiner Altersklasse.

Nach einem anstrengenden Wettkampftag ließen es sich die SSV-Jungen nicht nehmen, den reichlich vorhandenen Schnee in Bälle zu formen und sich bei einer Schneeballschlacht auf dem Parkplatz abzukühlen. Die gezeigten Leistungen machen Mut und steigern die Vorfreude auf eine spannende Wettkampfsaison 2017.

Resultate HLM Mehrkampf 2017