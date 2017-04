Mit dem Neugier-Express wie ein Reformator fühlen

Torgau. Warum genau der so genannte Neugierexpress am 27. Mai, dem Reformers Day, Halt in Torgau macht, wird auf den ersten Blick nicht wirklich ersichtlich.

Seit 2009 bieten Silke und Nils Tiebel ihre selbst entwickelten technischen Gerätschaften auf Veranstaltungen aller Art an, an welchen Groß und Klein herumexperimentieren und entdecken können. Doch die Brücke zum Thema Reformation hat schnell geschlagen: „Die Gesellschaft ist mit den Dingen, die der Neugier-Express bei dem Fest aufbaut, doch in einer ähnlichen Situation wie die Kirche vor 500 Jahren – so wird es nicht weitergehen.“

Gemeint sind dabei Experimente rund um das Thema erneuerbare Energien und entsprechende Speichermöglichkeiten. „Wenn wir einmal bei Google Earth unsere gesamte Erde anschauen und unseren Blick auf die Nachtseite der Industrieregionen richten, kommt doch die Frage auf, wie wird dort das Licht angeschaltet?“

Und eben dieser Frage können auch die Besucher des Neugier-Expresses auf den Grund gehen, indem sie selbst zum „Beherrscher der Technik“ werden, wie Nils Tiebel es nennt. Dabei soll die Neugier auf Naturwissenschaft geweckt werden, alles frei nach dem Motto: Technik macht Spaß und lockt zu tieferem Verstehen heraus.

Doch beim reinen Experimentieren soll es nicht bleiben. So sollen auch noch, passend zum Thema Reformation, Thesen aufgestellt und angeschlagen werden. Die sollen sich alle rund um die Energiewende drehen und die Menschen zum Nachdenken anregen. Und diese werden dann, ganz im Zeichen Luthers, an eine Tür auf den Elbwiesen genagelt.