Mit dem Roboter durch die Info AG

Torgau. „Ich freue mich auf eine neue Aufgabe“, sagt der zehnjährige Lucas Wiedner aus Sitzenroda. Denn er könnte sich gut vorstellen, künftig in der Katharina-von-Bora-Oberschule den Unterricht zu besuchen. Schon beim Tag der offenen Tür am Sonnabend bekam er einen Einblick über die Angebote der Oberschule.

„Besonders auf Biologie freue ich mich. Auch Sport ist mein Ding. Immerhin spiele ich seit vielen Jahren Fußball.“ Da ist er in der KvB genau richtig. Denn diese hat eine Fußball AG. Auch die zehnjährige Pauline Flatau aus Belgern wird wohl bald hier die Schulbank drücken. „Ich möchte sehr gern hier her. Die meisten Kinder aus meiner Grundschule werden hier zur Schule gehen. Besonders der Schulhof gefällt mir gut. Er ist viel größer als der in der Grundschule. Ich freue mich auf die Unterrichtsfächer Deutsch, Sport und Englisch. Das wird sicher sehr spannend.“

Nicht nur neue Schüler, sondern auch ehemalige nutzten die Gelegenheit, sich anzusehen, was sich in den Jahren alles verändert hat. „Ich wollte unbedingt mal wieder her. Manchmal vermisse ich sogar die Schulzeit. Damals war vieles ganz anders als heute. Es hat sich alles sehr positiv entwickelt“, so Oliver Gerhardt, der von Raum zu Raum lief, um sich von den Schülern ihre Unterrichtsfächer erklären zu lassen. „Hier sieht man deutlich die Verdrängung von Wasser.

Wir haben eine Solaranlage in Kleinformat und bei diesem Experiment lässt sich Energie übertragen“, zeigen die beiden Schüler Paul Lettau und Denny Ziegan aufgeregt. „Wir unterstützen heute unsere Lehrer. Gerade Physik und Chemie liegen uns sehr. Naturwissenschaften machen Spaß.“ Schon kamen die nächsten Gäste und die beiden Jungs zeigten mit Freude die Experimente. Ebenso wie Joshua Reinhold. Der Siebtklässler programmiert jeden Donnerstag in der Informatik AG Roboter. „Technik spricht mich sehr an und macht mir Spaß. Es braucht etwas Zeit, aber man fitzt sich rein.“

Am Samstag versuchte er zum ersten Mal mit dem fahrenden Roboter einen Parcour zu überwinden. Nach nur wenigen Anläufen gelang es ihm, den Gästen vorzuführen, wie so etwas funktioniert. Viele weitere interessante Projekte und Unterrichtsfächer wurden am Sonnabend vorgestellt. Zudem gab es musikalische Unterhaltung von der Schülerband. Einige Besucher nutzten die Gelegenheit, ihre Kinder für das neue Schuljahr an der Katharina-von-Bora-Oberschule anzumelden.