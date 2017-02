Mit der Zeitmaschine durchs Gymnasium

Torgau. „Also ich werde hier her gehen!“, weiß bereits der Viertklässler Lukas Krake, der am Samstag verschiedene Musikinstrumente ausprobierte. „Ich finde es hier schön und das Angebot super. Vor allem Kunst, Sport und natürlich Musik interessieren mich sehr.“

Johann-Walter-Gymnasium Torgau öffnete Türen ( weitere Bilder ansehen…)

Um die Fragen der Eltern und Schüler zu beantworten, tummelten sich Schülerlotsen im Gebäude. So auch die Neuntklässlerin Nicola Tesch, die im künstlerischen Profil Rede und Antwort stand.

„Die Besucher wollen wissen, wie der Unterricht aussieht und was wir alles lernen. Gerade in diesem Profil muss natürlich ein wenig Kreativität vorhanden sein. Doch es hilft Schülern sehr, ihre Ängste zu überwinden, mit anderen zusammenzuarbeiten und aufzublühen.“ Aufzublühen schienen am Samstag vor allem die Künstler vom Gesang-Ensemble, der Schulband, der Theatergruppe und die Schüler des fächerverbindenden Unterrichts. Sie alle präsentierten ihr Talent im Musizieren und Schauspielern. „Die Schulband probt zwei Mal in der Woche mit dem Lehrer Sebastian Sachs. Er ist seit zweieinhalb Jahren an unserer Schule. In dieser Konstellation gibt es die Band jetzt seit einem halben Jahr. Sie hatten schon einige Auftritte und kommen richtig gut beim Publikum an“, erzählt Dr. Gabriele Hönicke. Mehr als gut gefüllt war auch der Chemieraum, als die Show begann.

Denn die Schüler zeigten nicht nur ihr Verständnis für das Fach, sondern hatten auch schauspielerisches Talent. So reisten sie mit einer Zeitmaschine, landeten bei den Piraten auf hoher See, im Wilden Westen bei Cowboy und Indianer oder in den 70ern. Und das alles mit eindrucksvollen Experimenten. Unter den Besuchern beim Tag der offenen Tür war der Viertklässler Reza Amiri. Besonders das riesige Schachbrett hatte es ihm angetan. „Ich würde in Zukunft gerne auf diese Schule gehen. Die Schule hat etwas Besonderes. Ich finde es schön, was man hier alles lernen kann. Ein solch großes Angebot gibt es in der Oberschule nicht. Vor allem das Fach Chemie interessiert mich sehr. Sollte ich hier her kommen, werde ich auch in den Schachclub gehen. Man kann viel Denken. Schon als siebenjähriger habe ich das Spiel von meinem Papa beigebracht bekommen.“

Ein weiteres Ganztagsangebot für die Schüler des Johann-Walter-Gymnasiums bietet der Torgauer Ruderverein an, der mit einem Simulator beim Tag der offenen Tür präsent war. Hier konnten die Schüler feststellen, ob ihre Kondition zum Rudern reicht. „Wir bieten einmal in der Woche für zwei Stunden Rudern an. Los geht es nach dem Unterricht am Bootshaus Torgau. Seit etwa vier Jahren arbeiten wir erfolgreich mit dem Gymnasium zusammen und konnten so schon einige neue Mitglieder für und gewinnen. Wir nutzen den Tag der offenen Tür, um uns präsentieren zu können und die Schüler erfahren, was wir ihnen bieten können“, sagt Ralf Ferch, Übungsleiter des Torgauer Rudervereins. Im Raum vom Geschichtsleistungskurs wartete bereits die schöne Helena mit ihrem Gefolge auf die Besucher. „Helena war die schönste Frau Griechenlands“, erklärt die Elftklässlerin Antonia Viereckl. „Wir können den Besuchern nicht nur tiefere Informationen über die Geschichte geben, sondern ihnen auch all das erklären, was wir im Raum präsentieren. Die meisten Fragen waren zu den Schülerarbeiten. Begeistert waren die Erwachsenen von den Materialien der DDR und FDJ.“



Der Vorsitzender des Schul- und Kulturausschusses, Heiko Wittig war ebenfalls vor Ort und besprach mit dem Schülerrat Themen, die die Schule betreffen. Darunter auch, wie das Angebot für politische Bildung noch mehr in den Schulalltag einbezogen werden kann. „Jetzt sind die Schüler dran, unsere Ideen mit dem Schulleiter zu besprechen“, so Wittig. Viele weitere Angebote wurden am Samstag beim Tag der offenen Tür präsentiert, sodass die Besucher einen guten Einblick vom Alltag des Gymnasiums bekommen konnten.