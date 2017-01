Mit einer Vernissage ins Wochenende

Torgau. Der Torgauer Kunst- und Kulturverein „Johann Kentmann“ präsentiert in der Gläsernen Galerie die bereits 66. Kunstausstellung. Almuth Bretschneider aus Bad Schmiedeberg wird in den Räumlichkeiten der Torgauer Wohnstätten bis zum 21. April Arbeitsproben ihrer Malerei zeigen.



Almuth Bretschneider, geboren 1951 in Bad Schmiedeberg, studierte Bauingenieurwesen und war bis 2000 Bauamtsleiterin der Stadt Bad Schmiedeberg. Die künstlerisch begabte Almuth Bretschneider besuchte einst die Kunstakademie in Gera und studierte an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein. Heute ist sie in ihrem eigenen Ingenieurbüro tätig. Die künstlerische Betätigung ist ihr ein wichtiger und nicht mehr wegzudenkender Ausgleich zum Arbeitsalltag. Die Vernissage zu dieser Ausstellung findet am morgigen Samstag, (14. Januar), um 15 Uhr in der Lassallestraße 10 statt. Für die musikalische Umrahmung der Vernissage zur Ausstellung sorgt traditionsgemäß auch diesmal wieder die Kreismusikschule „Heinrich Schütz“.