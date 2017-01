Mit frohem Blick ins Jahr 2017

Torgau. „Vieles könnten wir Hauptamtlichen gar nicht schaffen, wenn wir Sie – die Helfer – nicht hätten. Ohne Ihre Mithilfe, Ihre Ideen und Ihr Engagement könnten wir weder Gastgeber sein noch unser Gemeindeleben so vielfältig gestalten“, sagte Pfarrerin Christiane Schmidt am Beginn des fünften Ökumenischen Neujahresempfang am Samstag.

Schon zur Andacht in der Schlosskirche hielten die Veranstalter Rückschau auf das Gute und Schöne im Jahr 2016. „Die kommenden Monate liegen wie weiße Blätter vor uns“, sagte die Pfarrerin weiter. Sie blickt voller Vorfreude auf die Dinge, die sich für 2017 bereits angekündigt haben. Darunter auch die vielen Termine und Veranstaltungen zum Reformationsgedanken, das auch viele Touristen nach Torgau führen wird. „Manches macht uns auch Sorgen, aber wir gehen voller Zuversicht in das neue Jahr.“ Im Anschluss an die Andacht traten die Sternsinger nach vorn.

Sie sammelten für die Kinder in Kenia. Später im Plenarsaal begrüßte man danach gebührend das neue Jahr. In Gesprächen wurde sich über Gewesenes, Gelungenes, Geplantes und Wünschenswertes ausgetauscht. Für Unterhaltung sorgten in diesem Jahr die „Torgauer Synkopenmuffel“.