Mit null Plan und einem Döner im Magen den Tabellenführer bezwungen

Volleyball. (Sachsenklasse WEST/Frauen) TV Vater Jahn Burgstädt – TSV 1862 Schildau 2:3. Gestärkt mit einem Döner im Magen ging es zum Auswärtsspiel nach Burgstädt zum Tabellenführer TV Vater Jahn. Nachdem das 1. Spiel gegen Reudnitz für die Heimmannschaft mit einem 2:3 verloren ging, setzten die Burgstädterinnen nun alle Hoffnungen in das 2. Spiel gegen den TSV Schildau, um verloren gegangenen Boden gutzumachen. Die Schildauerinnen reisten mit einem schmalen Kader nach Burgstädt.



Im 1. Satz kam der TSV-Sechser trotz neu besetzter „Mitte“ relativ gut ins Spiel. Bis zu einem Stand von 11:11 war es ein gleichwertiges Spiel. Dann erfolgten kleine Fehler auf der Schildauer Seite, welche dann zum Verlust des Satzes führten.

Im 2. Satz verlor der TSV-Sechser komplett die Orientierung auf dem Feld. Annahmen, Zuspiel sowie auch der Angriff funktionierten einfach nicht mehr. Somit ging auch Satz 2 verloren (12:25).



Nun war Schildaus Trainer Hehde gefragt und an der Reihe, etwas umzustellen. Die Frage war nur wie und was. Ein Plan B musste her. Es fehlte ein Mittelangreifer. Dafür standen aber zwei Zuspieler zur Verfügung. Also was tun?

Die Entscheidung war für alle Schildauer Spielerinnen etwas konfus: Zuspielerin M. Rüster wurde auf diagonal aufgestellt und Außenangreiferin T. Seifert wurde auf das „Mittelgleis“ verschoben. Da der TSV nichts zu verlieren hatte, starteten alle frisch motiviert in den 3. Satz. Kurioserweise funktionierte die „Chaos“- Aufstellung und die Schildauerinnen gingen in Führung.



Die Burgstädterinnen waren immer einen Schritt hinter den Gneisenauerinnen und sie hatten dann keine Chance mehr, da bei einem Stand von 14:13 für Schildau die Gäste durch starke Feldabwehr und Blöcke mit sieben Punkten auf und davon zogen. Nun hieß es, den Satz zu gewinnen, was die TSV-Mädels dann auch mit 25:18 taten. Neu motiviert ging es dann mit der selben Aufstellung in den 4. Satz. Es entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und kämpften um jeden Ball. Bei einem Stand von 19:19 eroberten sich die Schildauerinnen durch drei Punkte die Führung (22:19). Burgstädt gab nicht auf und kam nochmal auf 22:21 ran. Jedoch ließ sich der TSV-Sechser den Satz nicht mehr nehmen und gewann mit 25:21. Ausgleich zum 2:2 und Tiebreak.



Jetzt hieß es neu auslosen und Nervenstärke bewahren. Hochmotiviert ging es in den 5. Satz. Leider lief es nicht ganz so gut wie im vierten Durchgang. Die Schildauer liefen dem Burgstädter Vorsprung immer hinterher. Bei einem Stand von 13:10 für Burgstädt passierte das Wunder. Durch eine starke und platzierte Aufschlagserie von S. Zirm sowie einer komplett aktivierten Mannschaft in Angriff, Block und Abwehr drehten die Gäste das Blatt. Mit einem Mal stand es 14:14 und alles war wieder drin. Nun ging der Aufschlag wieder an Burgstädt, die natürlich alles gaben, um das Spiel zu gewinnen. Jedoch spielten L. Kudlak, J. Lehmann und S. Zirm in der Feldabwehr phänomenal auf. Weiter gaben im Angriff M. Petzold und T. Seifert alles, um zu punkten.



Dies war dann auch der Schlüssel zum Erfolg. 17:15-Sieg im Tiebreak und damit Spielsieg. Die Schildauerinnen jubelten ausgelassen über einen erfolgreichen Auswärtssieg. TSV-Trainer Hehde war überglücklich über den Erfolg seiner Mädels und klatschte diese dann beherzt ab.



Am kommenden Wochenende stehen sich beide Mannschaften erneut gegenüber – Samstag im Volkshaus Schildau. Vielleicht wieder mit Plan B oder sogar C …mit und ohne Döner!

Satzfolge: 25:20/25:12/18:25/21:25/ 15:17

Schildau: F. Jäkel, M. Petzold, S. Zirm, T. Seifert, L. Kudlak, M. Rüster, J. Lehmann