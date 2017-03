Mockrehna saniert Verwaltungskomplex

Mockrehna. Schon lange stand das Projekt in der Warteschlange, aber nun kann die Sanierung der Mockrehnaer Verwaltungskomplexes durch Gelder aus „Brücken in die Zukunft“ umgesetzt werden.

180 000 Euro sehen dafür bereit, 60 000 muss die Gemeinde selbst berappen. Gebaut werden soll in der zweiten Jahreshälfte, ein Abschluss muss aber noch in 2017 erfolgen. Erneuert und vereinheitlicht werden sollen in erster Linie die Dachkonstruktionen der einzelnen Gebäude, in denen eine Werkstatt mit Garagen, Sanitärgebäude für Mitarbeiter das Archiv untergebracht sind.

Weichen muss dafür auch der alte Schlauchturm. Im Zuge der Arbeiten sollen die Gebäude auch mit neuen Türen und Toren versehen werden. Hinzu kommt eine Teilerneuerung von Mauerwerk und Fassade. Der Torgauer Bauplaner Jan Hess, der für die Planungen verantwortlich zeichnet, stellte das Projekt im letzten Gemeinderat vor.