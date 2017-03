Mockrehna wird Drehort für Kinoproduktion

„In den Gängen“ heißt der Film, der auch in Leipzig, Bitterfeld und Wittenberg aufgenommen werden soll und von einer Supermarkt-Liebe handeln wird. Am Montag, dem 20. März, wird dazu im Unterdorf 17 gefilmt. Die Arbeiten beginnen 16 Uhr und dauern dann die ganze Nacht an. Weiter geht es dann am 12. April für Aufnahmen tagsüber. Zusätzlich dient dann auch der Mockrehnaer Friedhof als Kulisse. Alle entsprechenden Genehmigungen hat die ausführende Sommerhaus Filmproduktion bereits eingeholt. An den Drehtagen muss in den entsprechenden Bereichen mitunter mit Einschränkungen des Verkehrs und Straßensperrungen gerechnet werden.