Musik, Tanz und Schauspiel in den Straßen Torgaus

Torgau. Da kommt etwas großes auf Torgau zu. Fast auf den Tag genau einen Monat nach den Feierlichkeiten des Elbe Days findet ein weiteres, großes Fest in den Straßen der Stadt statt. Doch im Gegensatz zur traditionellen Feier zum Jahrestag der Begegnung an der Elbe steckt die neue Veranstaltung noch in den Kinderschuhen. Zum ersten Mal findet der Reformers Day in Torgau statt und verspricht mit seinem bunt gemischten Programm für jeden genau das Richtige auf Lager zu haben. Für die Auswahl des Programms zuständig zeigen sich Matthias Grimm-Over und Beate Senftleben, die für den Evangelischen Kirchenkreis Torgau-Delitzsch den Reformers Day organisieren.



Für Grimm-Over stand bereits von Anfang an fest, es soll einfach nur eine gute Party werden, bei der die Leute Spaß haben und an die sich noch lange erinnert wird. Senftleben hingegen wollte, dass auch der Anspruch und die Bildung bei all der Feierei nicht zu kurz komme. Inzwischen steht das Programm fest, die entsprechenden Flyer sind gedruckt und die Mischung ist gelungen. Die Torgauer Zeitung stellt ihnen in den kommenden acht Wochen bis zum Reformers Day einige der zahlreichen Programmpunkte vor, um sie optimal auf das große Fest zu Ehren von 500 Jahren Reformation vorzubereiten:

Das letzte Mal war die italienische Theatergruppe Teatro due Mondi im Jahr 2015 zu Gast in Torgau. Damals noch bei einer rein weltlichen Veranstaltung, dem Tag des Landkreises, sind sie dieses Jahr bei einer Veranstaltung mit religiösem Hintergrund zu Gast: dem Reformers Day. Das Teatro due Mondi ist eine der ältesten freien Theatergruppen Italiens und kümmert sich seit über 30 Jahren um Theaterproduktion und Theaterpädagogik und besteht aus sechs festen Mitgliedern sowie fünf freien Mitarbeitern. Die künstlerische Arbeit der Gruppe basiert auf einem fortlaufenden Prozess der Autopädagogik der Schauspieler, die regelmäßig neue Produktionen erarbeiten. Dazu gehören unter anderem Straßentheater, sozial und politisch engagiertes Theater oder auch Theater für Kinder und Jugendliche.



Außerdem organisiert die Gruppe Veranstaltungen und Workshops im eigenen Theater, bietet Fortbildungen und Begegnungen im künstlerischen und politisch-sozialen Bereich an und realisiert Projekte in Kooperation mit Partnern aus der ganzen Welt. Aufgrund seiner ausgeprägten sozialen Motivation ist das Teatro due Mondi bemüht, dort Theater zu machen, wo es gebraucht wird: in Vorstädten, in Waisenhäusern, an sozial benachteiligten Orten, auf Straßen und Plätzen. Deswegen hat sich die Gruppe unter anderem dem Straßentheater verschrieben, das immer auch einen kulturellen und sozialen Faktor hat und die Begegnung mit einem heterogenen Publikum sucht, das zusammengesetzt ist aus jungen und alten Zuschauern mit unterschiedlicher Herkunft, Kultur und sozialem Hintergrund. Und genau das soll auch in Torgau stattfinden.



„Wir haben inzwischen eine lange und herzliche Verbindung zu Torgau,“ erzählt Tanja Horstmann, welche für die Organisation der Theatergruppe im Ausland zuständig ist. „Zum ersten Mal waren wir 2006 mit unserer Straßenparade Fiesta in der Stadt, dank der Einladung durch das Kulturamt vertreten durch Dr. Michael Reiniger. Wir haben den Auftritt noch immer in bester Erinnerung, da die schöne Altstadt eine perfekte Straßentheaterkulisse bietet. Wir hatten bis dahin wenig den Osten Deutschlands bereist und waren von der Atmosphäre der Stadt fasziniert.“ Und dann, im Jahre 2015 kamen die Italiener im Rahmen ihrer Deutschlandtournee ein zweites Mal nach Torgau, um dort ihr neuestes Werk, Carosello, aufzuführen.

Und genau dieses Stück werden die Schauspieler auch dieses Mal wieder in durch die Straßen Torgaus tragen.



„Carosello passt einfach perfekt zum Veranstaltungsrahmen“, erklärt Horstmann. „Es ist ein buntes Straßentheater für Groß und Klein mit viel Musik, das Unterhaltung bietet und gleichzeitig einen Denkanstoß zum Thema Toleranz liefert. Außerdem ist es eine tolle Möglichkeit für alle Torgauer, die uns vor zwei Jahren verpasst haben, uns nun dieses Malzu begegnen.“ Das circa einstündige Stück wird am Samstag gegen 16 Uhr in der Innenstadt anfangen. Nach und nach zieht dann der bunte Spielmannszug in Richtung Elbufer, wo es dann zum großen Finale kommt. Ermöglicht wurde unter anderem durch Unterstützung der Region Emilia-Romagna, welche Teatro due Mondi fördert.