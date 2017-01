TORGAU Barth: Keine Kapazitätsengpässe zu erwarten Torgau. Oberbürgermeisterin Romina Barth (CDU) wiederholte gestern Vormittag im persönlichen Gespräch mit der Torgauer Zeitung, dass sie wenig erfreut über die Kostenexplosion sei, die beim Neubau der Kindertagesstätte „Käthe Kollwitz“ droht. mehr…

OSTELBIEN Dem Schandfleck den Kampf angesagt Beilrode. Ein Schandfleck im Ortskern soll verschwinden! Bürgermeister René Vetter und sein Bauamtsmitarbeiter Steffen Kretzschmar kündigten gestern an, dass sich schon in den nächsten Tagen etwas tun soll im Umfeld des Beilroder Bahnhofes. mehr…

TORGAU Erlebnis Forschung Torgau. Ein exaktes Schrittmaß einer Torgauer Politesse reichte aus, um abzuschätzen, ob der riesige Lkw über die Bäckerstraße auf den Torgauer Marktplatz gelangen kann: Gemeinsam mit dem Johann-Walter-Gymnasium und unterstützt von der Stadt Torgau informiert die BMBF*-Initiative „BIOTechnikum“ am 23. und 24. Januar mit einer interaktiven Ausstellung über die Biotechnologie. mehr…

TORGAU Bärenstiftung zieht positive Bilanz Torgau. Es war ein gutes Jahr für die drei Torgauer Bären. Nicht nur, dass Bea, Benno und Jette seit Mai 2016 zusammenleben und nun auch per Bärencam übers Internet erreichbar sind, auch die Bärenstiftung konnte eine durchaus positive Jahresbilanz ziehen. mehr…

TORGAU Pflichtverletzung mit dramatischen Folgen Der Schock sitzt noch immer tief über das, was am 22. Dezember gegen 10.30 Uhr geschah. Die 81-jährige E. Dorozalla aus Torgau war mit ihrem Rollator auf dem Weg zum Friedhof. Dazu nutzte sie den Fußweg entlang der Überführung Warschauer Straße. In Höhe der Fußgängertreppe geschah dann das Unglück. mehr…

BELGERN-SCHILDAU Die Urväter des Schildauer Faschings Am 11. November des abgelaufenen Jahres sind die Schildauer Karnevalisten in ihre 50. Ssaison gestartet. Der Faschingsclub hat über die Jahre mehrere Generationen vereinnahmt und die 5. Jahreszeit in der Geneisenaustadt salonfähig gemacht. Daraus entstanden viele Freundschaften, viele Geschichten. Einige davon greift die Torgauer Zeitung auf und schreibt sie in einer kleinen Serie nieder, um dem FCS auf diese Weise zum Jubiläum zu gratulieren. mehr…

MOCKREHNA Vor einem Vierteljahr noch nicht geplant Audenhain. Der Mockrehnaer Gemeinderat Sandro Oschkinat hat Vorwürfe zurückgewiesen, er hätte das Spektrum Aufrechter Demokraten nur gegründet, um sich bessere Chancen für eine Bundestagskandidatur zu verschaffen. mehr…

NORDSACHSEN Thermometer zeigte minus 21 Grad Celsius Nordsachsen. Die Region bibberte im Januar 1997. Und zwar gewaltig. Temperaturen von bis zu minus 21 Grad Celsius wurden registriert. Zu viel für so manche Leitung, wie das Neue Torgauer Kreisblatt (NTK) vor 20 Jahren berichtete. mehr…

TORGAU Querfeldein über Grünfläche In eine missliche Lage geriet eine 77-Jährige mit ihrem Pkw am Mittwoch auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Torgau. mehr…

Golf knallt gegen Swift Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochabend auf der Staatstraße 16 zwischen Probsthain und Mockrehna. mehr…

Der Blick auf RB Leipzig Fußball. Heute und an den kommenden fünf Samstagen bringt die TZ-Sportredaktion an der Stelle der Lokalfußball-Seite „Blick auf den Kick“ Geschichten rund um den Fußball-Bundesligisten RB Leipzig aus der Region Torgau und Umgebung. mehr…

Am Montag startet die neue Trainingsgruppe Vereinsleben. Am Montag (9.1.) startet der SV Arzberg das neue Sportangebot für Kinder und Jugendliche in Arzberg. Erstmals wird es dann auch ein organisiertes Sportangebot für Kinder im Vorschulalter geben. mehr…

Einheimische unter "ferner liefen" Fußball. Am vergangenen Freitagnachmittag fand das letzte Hallenturnier des Jahres 2016 der Hallen-Cup-Serie 2016/2017 des FC Elbaue stattstatt. Elf Mannschaften spielten um den Turniersieg und die Pokale des Turniersponsors APOTHEKE Belgern. mehr…

