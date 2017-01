Mut bewiesen, Kraft und Kondition gezeigt

Mittwoch, 25. Januar 2017

Von C. Schaffernicht

Rudern. Mit der Teilnahme an der Mitteldeutschen und der Deutschen Hochschulmeisterschaft im Ergometerrudern startete der Torgauer Ruderverein in die Wettkampfsaison 2017. Mit einer zehn Athleten umfassenden Mannschaft reisten die Torgauer vergangenen Samstag nach Leipzig in die Ernst-Grube-Sporthalle.