Mutter in kritischer Lage betrügt Jobcenter

Torgau. Wegen Betrug stand Inge K. (Name von der Redaktion geändert) vor dem Amtsgericht Torgau. Die von ihrem Mann getrennt lebende arbeitslose Verkäuferin beantragte 2015 beim Jobcenter Hartz IV. Dabei machte sie gegenüber dieser Behörde unrichtige Angaben über ihre Einkommenslage und bezog somit zu Unrecht insgesamt 1748 Euro an Sozialleistungen.

Die 41-Jährige, Mutter zweier erwachsener Söhne und eines zweijährigen Jungen, gestand vor dem Amtsgericht ihre Straftat sofort ein. „Es ist alles richtig“, erklärte die nicht vorbestrafte Frau, nachdem die Staatsanwältin die Anklage verlesen hatte. „Allerdings war ich zu diesem Zeitpunkt in einer schwierigen Lage. Mein Mann hatte mich plötzlich verlassen. Dazu lag einer meiner Söhne im Krankenhaus, nachdem er einen Selbstmordversuch unternommen hatte. Ich habe ihn in dieser schwierigen Zeit mehrfach besucht und sogar Schulden für ihn beglichen. Er lebt weit entfernt in einer Stadt in den alten Bundesländern, so dass meine Hilfe auch mit einem großen zeitlichen und finanziellen Aufwand verbunden war.

Ich wollte ihm als Mutter natürlich helfen, wieder gesund zu werden, denn er litt an Depressionen.“ Außerdem musste damals sie mit ihrem Kleinkind umziehen, weil die Wohnung inzwischen zu groß war. „Aus dem Grund hatte ich den Kopf mit anderen Dingen voll und habe einfach vergessen, dem Jobcenter meine zusätzliche Einnahme zu melden.“ Sie hatte von der sächsischen Kindergeldkasse eine Nachzahlung von 3954 Euro erhalten. Darüber hätte sie das Jobcenter informieren müssen, als sie 2015 Hartz IV beantragte.

Eine Zeugin, Mitarbeiterin des Jobcenters Oschatz, bestätigte dem Amtsgericht diese Fakten. Bekannt wurde die Straftat im Jobcenter am 30. Oktober 2015 durch Einsicht der zuständigen Mitarbeiter in die sogenannte Kindergeldübersicht. Die Frau bekam im Mai 2015 zunächst 184 Euro zu viel. Im Juni und Juli waren es jeweils 782 Euro, die der Angeklagten nicht zustanden. Insgesamt hatte sie vom Jobcenter 1748 Euro zu viel erhalten.

Bisher hat die Angeklagte davon keinen Cent zurückgezahlt. Kein Wunder bei ihrem derzeitigen Einkommen. Weil das Jobcenter davon ausgeht, dass ihr Mann monatlich den der Frau zustehenden Unterhalt zahlt, bekommt sie nicht dem Hartz IV entsprechenden monatlichen Auszahlungsbetrag von 409 Euro, sondern nur ganze 96 Euro. Das Problem: Der Gatte überweist ihr seit der Trennung nichts. Sie erhält 350 Euro staatlichen Zuschuss für die Miete. 190 Euro beträgt das Kindergeld für den zweijährigen Sohn.

Damit stehen der zweiköpfigen Familie nur 286 Euro zum Leben zur Verfügung. Krass gesagt: Zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig.

Die Tatsache, dass die Frau eine Straftat begangen hat, bleibt dennoch bestehen. Der Richter fragte die Angeklagte, ob sie gemeinnützige Arbeit leisten könne, was Inge K. verneinte. „Ich muss auf mein Kind aufpassen. Ich habe niemanden, der in dieser Zeit meinen Sohn betreut.“

Der Richter und die Staatsanwältin waren sich einig. Er verurteilte die Frau wegen Betrug durch Unterlassen einer Pflicht zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 10 Euro, gleichbedeutend mit einem Betrag von 500 Euro. Diese Geldstrafe wurde für ein Jahr zur Bewährung ausgesetzt. „Ihre Straftat ist eindeutig. Die Ausrede, dass sie damals den Kopf wegen anderen Dingen voll hatten, zählt nicht. Sie sind verpflichtet, gegenüber dem Jobcenter wahrheitsgemäße Angaben zu ihrer finanziellen Lage zu machen. Und sie haben dabei 3954 Euro unterschlagen. Eine solche Summe können sie nicht übersehen haben. Somit stehen 1748 Euro Schaden im Raum, den sie dem Jobcenter zufügten“, erklärte der Richter nach der Urteilsverkündung.

Der Jurist riet der Angeklagten, die sozialen Behörden einzuschalten, weil ihr Mann keinen Unterhalt zahlt. Und wenn er möglicherweise nicht dazu in der Lage sei, müsse das von den zuständigen staatlichen Stellen geklärt werden. In diesem Fall bestünde die Chance, dass sie den vollen Hartz-IV-Betrag erhält. Was bleibt, ist eine respektable Schuldensumme, denn Inge K. muss dem Jobcenter aus derzeitiger Sicht den ihr nicht zustehenden Betrag von 1748 Euro zurückzahlen. Dass sie auch die 500 Euro Geldstrafe aufbringen muss, scheint kein Thema zu werden, denn nach dem Verlauf der Hauptverhandlung ist es unwahrscheinlich, dass sich die Verurteilte in dem einen Jahr der Bewährung eine zweite Straftat leistet.