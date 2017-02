Nächster Pflegekurs Ende März

Torgau. Derzeit engagieren sich in Sachsen 863 Nachbarschaftshelfer, denen das Wohlergehen pflegebedürftiger Menschen und Personen mit einem erheblichen Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung am Herzen liegt.

Das vom Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz in Kooperation mit den Pflegekassen initiierte niedrigschwellige Angebot der Nachbar-schaftshilfe setzt da an, wo Angehörige oder vergleichbar nahestehende Personen an ihre Grenzen kommen. Die Grundidee ist, dass geschulte und anerkannte Nachbarschaftshelfer Betreuungs- und Entlastungsangebote erbringen, indem sie die zu betreuenden Personen im Alltag unterstützen und deren Verbleib in der eigenen Häuslichkeit ermöglichen.

Gleichzeitig entlasten Nachbarschaftshelfer pflegende Angehörige. Die nötige Anerkennung erhält der Nachbarschaftshelfer von seiner eigenen Pflegekasse, indem er an einem 4 x 90 minütigen Pflegegrundkurs teilnimmt oder einen Nachweis über gleichwertige Erfahrungen und Kenntnisse in der Versorgung Pflegebedürftiger und Personen mit einem erheblichen Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung erbringt.

Am 27. März 2017 startet der nächste Pflegekurs für Nachbarschaftshelfer, Anmeldungen für die Teilnahme an einem solchen Pflegekurs nehmen die Mitarbeiter der Mobilen Pflegedienst Silvia Haake GmbH, Husarenparkt 3b in 04860 Torgau unter der Telefonnummer 03421-90 22 90 gern entgegen.