Na also, es geht doch!

Die Dommitzscher begannen spielstark und hielten mit den langen Delitzschern, die zuvor ihr Spiel gegen die L.E. Volleys IV mit 3:1 gewonnen hatten, gut mit. Beide Mannschaften schenkten sich nichts. Zum Satzende, beim Stand von 24:22 für Delitzsch, konnten die Elbestädter den Satzball zunächst erfolgreich abgewehren, verloren dann aber den Satz doch noch (25:23). Im zweiten Satz kamen die Dommitzscher in Fahrt.

Mit starken Aufschlägen legten C. Schmolka und S. Zirm den Grundstein. Die wuchtigen Angriffe über die Hauptangreifer T. Schmidt und C. Schulz waren für die Delitzscher unlösbar. Der Satz ging souverän an den DSV. Im 3. Satz stellten die Delitzscher noch mal um. Die Dommitzscher spielten sich geradezu in einen Spielrausch. Jeder Ball gelang. Die im Angriff verstärkten Delitzscher versuchten sich nun brachial im Angriff.

Doch der Block der Dommitzscher, vor allem über Mittelblocker R. Döbelt, war nicht zu überwinden. Im Gegenzug setzten sich die Angreifer der Elbestädter auch mit gekonnten Finten konsequent erfolgreich durch. Der 4. Satz begann, wie der dritte endete: Dommitzsch spielte stark auf und den Delitzschern gelang wenig.

Dann verletzte sich der Delitzscher Zuspieler. Durch die Spielunterbrechung verloren die Dommitzscher die Konzentration. Beim Spielstand von 18:10 schien alles sicher. Doch der GSVE konterte noch einmal und kam Punkt um Punkt ran.

Die Dommitzscher wackelten. Mit einer Auszeit und mahnenden Worten schwor DSV-Spielertrainer Jäkel die Mannschaft noch mal ein. Die Spannung stieg und Delitzsch arbeitete sich bis zum Satzball (25:24). Doch diesen konnten die Dommitzscher abwehren.

Harte Angaben über S. Zirm und eine konzentrierte Teamleistung machten den Satz und das Spiel für die Dommitzscher perfekt.

Satzfolge: 25:23/15:25/12:25/25:27

Dommitzsch: S. Zirm, T. Schmidt, C. Schulze, R. Jäkel, C. Smolka, J.S. Füssel,

T. Dahms, R. Döbelt, T. Hehde