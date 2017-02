Nach fünf Jahren ist die Begeisterung ungebrochen

Torgau. „Die Stiftung ist hiermit gegründet.“ Mit diesen Worten verkündete der Notar Frank Scherzer vor rund fünf Jahren, am 11. Juni 2012, den Beginn der Internationalen Sächsischen Sängerakademie. In dieser Zeit ist viel passiert. Hunderte Studenten aus aller Herren Länder gaben sich auf Schloss Hartenfels die Klinke in die Hand, zahlreiche Stars konnten als Dozenten gewonnen werden und nicht zuletzte die Akademie selbst machte einen Wandel innerhalb dieser fünf Jahre mit. Grund genug, einmal zurückzublicken und die Zeit von 2012 bis heute einmal Revue passieren zu lassen. Und wer wäre dafür besser geeignet, als die drei Mitglieder des Stiftungsvorstandes, die von Anfang an so viel Herzblut in die Akademie hineinsteckten, dass sie auch heute noch Jahr für Jahr zahlreiche junge Menschen nach Torgau zieht, um dort die deutsche Gesangskunst zu lernen.



„Im Grunde genommen ging das alles ja bereits 2011 los“, erzählt Elvira Dreßen. als wäre es erst gestern gewesen. „Ich und Benno Kittler saßen bei einem Kaffee zusammen und dachten uns ‚Mensch, hier in Torgau muss jetzt einmal was passieren. Wir brauchen hier mehr junge Menschen, die unsere Stadt beleben.‘ Und da wir beide sehr musikverbundene Menschen waren und auch heute noch sind, kam uns alsbald auch die Idee, eine Sängerakademie zu gründen.“ Elvira Dreßen ist die Vorsitzende des Vorstandes der Akademie. Als Leiterin der Kreismusikschule Heinrich Schütz in Torgau sowie als Dozentin an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig ist sie für diese Aufgabe prädestiniert. Und dementsprechend passioniert widmet sie sich dieser auch Jahr für Jahr.



Der erste, wirklich große Erfolg der Akademie war für Elvira Dreßen der Moment, in dem sie merkte, dass sie mit ihrer Idee nicht nur in Torgau, sondern auch in Leipzig an der Hochschule auf absolut fruchtbaren Boden stieß. „Ab da wusste ich, jetzt kann nichts mehr schiefgehen.“ Nach dem fulminanten Feuerwerk, mit dem die Akademie 2013 dann in die erste Runde ging, wurde in jedem Jahr aufs Neue die Messlatte nach oben verschoben. „Bis wir dann im vergangenen Jahr Brigitte Fassbender als Dozentin hier hatten.“ Mit dem Besuch dieses Weltstars ging für Elvira Dreßen ein lange gehegter Traum in Erfüllung. Schon als Studentin hatte sie sich Fassbenders Platten von ihrer Großmutter aus Westdeutschlad schmuggeln lassen, um sich und ihre Freunde dann von der Gesangsvirtuosin hypnotisieren zu lassen. „Sie ist einfach so eine unglaubliche Persönlichkeit, auch außerhalb des Gesangs. Schon bei der Gründung der Akademie habe ich bei ihr angefragt und dann, vier Jahre später, hat es tatsächlich geklappt.“



Jedes Jahr aufs Neue ist es für die Musikschulleiterin ein Gefühl des Aufbruchs, wenn die Vorbereitungen für die Akademie beginnen. „Es ist immer wieder wie ein neuer Anfang.“ Immer wieder zu sehen, wie die jungen Menschen, die aus der ganzen Welt nach Torgau kommen und die Stadt beleben, ist für Elvira Dreßen der größte Erfolg, den sie mit der Akademie nur haben kann.



Doch wie es 2018 mit der Akademie weitergeht, bereitet der Vorstandvorsitzenden Dreßen im Moment große Sorgen: „Uns ist ein großer Fördermittelgeber weggebrochen und jetzt werden unsere Mittel immer weniger. Zwar greifen unsere Stifter ziemlich tief in die Tasche, für das nächste Jahr müssen wir auf jeden Fall noch einen Goldesel finden.“ Doch jetzt wird sich erst einmal auf 2017 konzentriert. Ein besonderes Jubiläumsprogramm hat sich die Organisationsriege der Akademie rund um Elvira Dreßen nicht ausgedacht. „Das machen wir dann erst zum 50. Geburtstag“, witzelt sie.



„Ich hätte nie gedacht, dass die Resonanz in der Bevölkerung für unser Projekt tatsächlich so groß ist“, erzählt Benno Kittler stolz. Noch heute ist der Geschäftsführer der Torgauer Verlagsgesellschaft immer wieder überrascht, wie viele junge Musikbegeisterte doch dem Ruf der Internationalen Sächsischen Sängerakademie nach Torgau folgen. Aufgrund seiner musikalischen Vergangenheit, über zehn Jahre Klavierausbildung, und seiner Verbundenheit zu Torgau ist Kittler gleich auf zweierlei Art in der Akademie verwurzelt. In erster Linie ging es für ihn darum, Leben in die Stadt zu bringen. „Besonders schön ist es natürlich dann, wenn man alte Bekannte wiedertrifft, die schon seit ein, zwei oder drei Jahren mit dabei sind.“ Für Kittler außerdem äußerst bemerkenswert: Die Tatsache, dass sich immer mehr Jugendliche der klassischen Musik verschreiben. Gerade in unserer heutigen Zeit sei es absolut keine Selbstverständlichkeit, dass junge Menschen über 18 Jahren sich so akribisch damit auseinandersetzen und dort auch eine solche Passion hineinstecken, wie sie innerhalb der Akademieteilnehmer oftmals zu bemerken ist.



„Wir sind hier im Landkreis wirklich privilegiert, was unser Engagement angeht. Ohne solche tollen Stifter und Mitstreiter hätte das Projekt niemals so gut funktionieren können.“ Und diesen Umstand sieht Benno Kittler auch in Zukunft nicht bedroht. Natürlich bleibe die Finanzierung eine Dauerfrage, aber die Stifter würden weiterhin ihren Beitrag leisten. „Schön wäre es natürlich, wenn die Stadt oder der Landkreis mal einen Blick in ihr Portmonnaie werfen würden und sagen: ‚Das ist es mir wert‘. Wir haben hier wirklich etwas Tolles geschaffen, mit einem tollen Image und einer tollen Außenwirkung.“



Die Dauerfrage der zukünftigen Finanzierung beschäftigt besonders Andreas Huth. Der Geschäftsführer der Torgauer Wohnstätten ist Kämmerer der Stiftung der Akademie und ebenfalls von Anfang an im Vorstand mit dabei. Zwar kommt er besonders während der Vor- sowie Nachbereitung der Akademie zum Einsatz, die zehn Tage, in denen sie stattfindet sind für ihn trotzdem etwas außergewöhnlich Tolles. Für ihn steht dabei stets die Geselligkeit der Studenten aus den verschiedensten Ländern im Vordergrund, weshalb er auch für die Organisation des freien Tages zuständig ist.



Für ihn, als stark musikalisch geprägten Menschen sind die zahlreichen Konzerte innerhalb der Akademie die großen Highlights. Besonders dann, wenn sich bei schönem Wetter viele Besucher auf dem Schlosshof versammeln, um gemeinsam der guten Musik zu lauschen. „Die Essenz des Ganzen ist, glückliche und zufriedene Gesichter beim Abschlusskonzert zu sehen, bevor dann alle wieder auseinandergehen.“ Ein weiterer, persönlicher Höhepunkt für Andreas Huth ist jedoch noch von ganz anderer Natur: „Ich bewundere immer wieder die Klavierspieler, welche die Sänger bei den Proben und Konzerten begleiten. Was die dort immer wieder darbieten, davon habe ich als langjähriger Klavierspieler absoluten Repekt.“