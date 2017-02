Nachbarschaftsstreit endet blutig

Kossa. Der Mann hatte am Sonntagabend an der Eingangstür des Einfamilienhauses beim 51-jährigen Nachbarn geklingelt. Als er die Tür öffnete, sah er den 58-Jährigen mit einer Axt und einer Machete in der Hand.

Geistesgegenwärtig erfasste er die Situation und wollte die Tür sofort wieder schließen. Der Angreifer hielt aber die Axt in den Türspalt, so dass sich die Tür nicht schließen ließ. Danach kam es zu einer Rangelei an der Tür, der Angreifer schlug daraufhin mehrmals mit der Axt gegen die Eingangstür und zerstörte dabei die Türscheibe. Der 51-Jährige versuchte weiterhin, die Tür von innen zuzudrücken.

Der Angreifer erwischte jedoch mit einem der nächsten Schläge mit der Axt diesen an der Hand und verletzte ihn. Als der 58-Jährige die stark blutende Wunde nun sah, ließ er von weiteren Tathandlungen ab und flüchtete vom Grundstück.

Der 51-Jährige rief umgehend die Polizei und das Rettungswesen. Beide trafen nach wenigen Minuten ein. Die Polizei nahm sofort die ersten Ermittlungshandlungen auf und begab sich in das Nachbargrundstück. Hier befand sich der 58-jährige Tatverdächtige und ließ sich widerstandslos vorläufig festnehmen.

Im Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Leipzig und dem Ermittlungsrichter wurden weitere polizeilichen Maßnahmen eingeleitet. Die Tatwerkzeuge wurden beschlagnahmt. Anschließend wurde der 58-Jährige in die Polizeidirektion Leipzig gebracht. Der 51-jährige Geschädigte wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Die Ermittlungen, auch zum Motiv, dauern an.