Nachfolgersuche gestaltet sich schwierig

Torgau/Nordsachsen. Andrea Mücke kommt gerade von einem Termin aus Delitzsch. Die Wirtschaftsingenieurin ist Leiterin der Betriebsberatung bei der Handwerkskammer zu Leipzig und damit zuständig für die Landkreise Leipzig und Nordsachsen. Doch egal, wo sie gerade hin kommt: „Unternehmensnachfolge ist derzeit überall das große Thema.“ Von den knapp 3000 Handwerksbetrieben in Nordsachsen „werden in den nächsten Jahren wohl 10 bis 20 Prozent keine funktionierende Nachfolgeregelung finden und schließen müssen“, schätzt die Expertin.



Das sind alarmierende Zahlen. Das Hauptproblem: „Es ist einfach keiner da, der die Firmen übernehmen könnte“, so Mücke. Die Firmengründer, die sich nach der Wende selbstständig gemacht haben, kommen jetzt vermehrt in das Alter, in dem sie ans Aufhören denken oder denken müssen. „Im ersten Anlauf versucht man dann natürlich immer jemanden aus der Familie zu finden, der den Betrieb weiterführen kann.“ Das sei für viele die bevorzugte Lösung, weil bei einer Firmenübergabe – neben den finanziellen Aspekten – der psychologische Aspekt eine große Rolle spiele. „Man tut sich da naturgemäß leichter, wenn es in der Familie bleibt.“



Klappt das aber nicht, wird in der Regel innerhalb der Firma nach einem Nachfolger gesucht. „Der kennt sich dann schon aus, sowas hat natürlich auch Vorteile“, sagt Andrea Mücke. So besteht auch die Möglichkeit, die Firma schrittweise zu übergeben oder Anteile nach und nach zu überschreiben. Doch lässt sich aus den eigenen Reihen niemand finden, dann bietet sich als einzige Alternative zur Schließung nur noch eine externe Lösung.



In diesen Fällen haben die zuständigen HWK-Mitarbeiter die meiste Arbeit zu leisten. Dann gilt es, Suchende und Übergebende zu vermitteln. Eine Chance dafür bietet die Unternehmensbörse „nexxt change“. Andrea Mücke: „Wir füllen gemeinsam mit den Altinhabern einen Fragebogen aus, in dem sie ihr Unternehmen beschreiben. Auf der anderen Seite gibt es dann die Interessenten, die sich nach diesen Informationen melden. Einen direkten Kontakt gibt es zunächst nicht, da vermitteln wir.“



Unterstützung ist gerade bei der externen Nachfolge nötig, weil häufig finanzielle Gesichtspunkte eine Rolle spielen. „Der ein oder andere Firmenbesitzer ruft schon manchmal einen überzogenen Kaufpreis auf.“ Ohnehin seien 99 Prozent alle Übernahmen nur mit der Unterstützung von Banken und Fremdkapital möglich. Die Bürgschaftsbank Sachsen wäre da immer wieder ein guter Partner. Aber neben den monetären Aspekten gibt es noch zahlreiche andere Faktoren, die zu beachten seien. „Wenn der Altinhaber aufhört, geht natürlich viel verloren. So etwa auch gute Kontakte zu Kunden oder Lieferanten, die unabdinglich für die Firmen sind“, weiß Mücke. Deswegen empfiehlt die Beraterin grundsätzlich eine Einarbeitungszeit. „Auch, um die Leute kennenzulernen.“ Grundsätzlich sei es deshalb wichtig, rechtzeitig an eine Übergabe zu denken. Eine ausgegorene Nachfolgeregelung brauche mindestens drei bis fünf Jahre Vorlauf. Deshalb kontaktiert die Handwerkskammer alle Unternehmer ab 55 Jahren, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Daneben werden regelmäßig Themenabende zur Firmennachfolge durchgeführt.



Natürlich sei es auch ein Problem, dass gut qualifiziertes Personal oft nur mit viel Mühe zu bekommen sei. „Jedes Gewerk sucht Fachleute, ohne Ausnahme“, so Mücke. „Ich will nicht von einem Notstand reden, aber Gesellen und Lehrlinge werden überall gebraucht.“ Und Meister. Jedes Jahr gibt es im Kammerbezirk Leipzig nur noch rund 300 Absolventen. „Früher waren das mehr.“ Auch die Existenzgründungen hätten rapide abgenommen im Vergleich zu den Vorjahren, was aber nicht negativ zu werten sei. Denn es wäre keine Frage einer dünnen Auftragslage, „die Betriebe sind alle gut ausgelastet.“



Vielmehr habe sich der Arbeitsmarkt stark verändert. „Noch vor ein paar Jahren gab es viele Notgründungen. Arbeitslose, die eigentlich nicht den Drang in sich verspürten, ihr eigener Chef zu sein, machten sich selbstständig, weil das bezuschusst wurde und ein gewisser Druck herrschte. Heute hat sich die Situation gedreht, viele melden ihre Klein- und Kleinstunternehmen wieder ab und wechseln als Fachleute in etablierte Betriebe.“ Das zeigt auch die eingangs erwähnte, sinkende Zahl von weniger als 3000 betrieben in Nordsachsen. Viele Fachleute, die hingegen Unternehmergene in sich haben, zögern mit einer Firmengründung, weil gerade die Gründungsphase und der Aufbau eines eigenen Kundenstamms risikoreich ist. „In ein bestehendes Unternehmen zu gehen, ist für diese Personen eine gute Möglichkeit, nicht bei Null anzufangen“, so Andrea Mücke. „Auch deswegen wird uns das Thema Unternehmensnachfolge noch die nächsten Jahre umfangreich beschäftigen. Wir wollen und müssen diese Leute aktivieren und ermutigen, damit sie die Lebenswerke ihrer Vorgänger erhalten und fortführen.“