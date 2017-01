Nachgefragt bei … Uwe Kammer

Sportschiessen. Die TZ konfrontierte Uwe Kammer mit der Darstellung seiner Person in dem Anschreiben des SSCN- Vorstandes an die Sportredaktion.

TZ: Herr Kammer, stimmt es, dass die Problematik bereits seit September 2015 diskutiert wird?

U. Kammer: Dazu möchte ich keine Aussage machen, da sollten Sie mal beim Geschäftsführer des Sächsischen Schützenbundes nachfragen. Der kann das sicherlich besser beantworten.



In der Darstellung der gesamten Problematik werden Sie in dem von Vereinschef Joachim Flechtner unterzeichneten Anschreiben an die TZ-Sportredaktion als autoritär arbeitender Trainer bezeichnet, dessen Vertrauensverhältnis zum Vorstand massiv gestört war. Zudem werden Sie als selbstherrlich dargestellt, im Verein und dessen Umfeld vereinsschädigend auftretend. Was meinen Sie dazu?

Grundsätzlich bin ich der Meinung: Der Trainer ist für die Sportler da! Doch als Trainer ist man auch eine autoritäre Person. Und dies erst recht im Hochleistungssport. Der Trainer hat immer die Verantwortung und er bestimmt über die Sportler, in meinem Fall die Leistungssportler. Was der Vorstand in seiner Darstellung zu meiner Person mit als selbstherrlich und vereinsschädigend meint, weiß ich nicht. Vielleicht meinen sie damit meine Art und Weise, dass ich mich immer als Schutzschild vor unsere Sportler gestellt habe.



Ihr Schützling Paul Pigorsch soll das Training der Nachwuchsschützen mit übernehmen. Hat er aus Ihrer Sicht überhaupt die Zeit dazu – selbst trainieren und andere anleiten?

Paul hat die klare Zielstellung, die lautet Olympia 2020. Er hat damit einen großen Leistungsauftrag, was sich damit nicht vereinbart. Es ist nicht sein Job noch andere Sportler zu trainieren und anzuleiten. Was er als Profi in seiner Freizeit macht, dies hat er selbst zu verantworten.



Wie stellt sich Ihre aktuelle Situation dar? Haben Sie schon eine neue Trainerstelle beziehungsweise Anstellung in Aussicht?

Dazu kann und werde ich in der jetzigen Situation nichts sagen.



Sehen Sie noch eine Chance, dass Sie in irgendeiner Art und Weise beim und für den SSC 1997 in Neiden arbeiten?

Auch dazu kann ich nichts sagen und möchte mich der Fairness halber zurückhalten. Wenn sie meine Hilfe brauchen, werde ich sie ihnen nicht verwehren.