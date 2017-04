Naumann nach nächster Auszeichnung stolz auf seine Belegschaft

TZ: Herr Naumann, zum siebenten Mal in Folge gibt es den Preis also schon für Ihr Unternehmen. Das spricht für Konstanz.

W. Naumann: So ist es. Der Preis ist deshalb auch als eine Art Durchhalte-Orden zu sehen. Es geht darum, die Qualität der Produkte auf einem hohen Niveau zu halten. Und das schaffen wir offenbar.

Welches Produkt hat denn besonders gut abgeschnitten?

Dieser Preis richtet sich weniger an ein spezielles Produkt denn an die gesamte Palette. Um mit der Urkunde bedacht zu werden, müssen mehrere Angebote von entsprechend sehr guter Qualität sein. In unserem Falle waren das zum Beispiel die Bockwürste, die Frühstücksknacker oder der Fleischsalat.

Sie sind vermutlich sehr stolz darauf, wieder gewonnen zu haben ...

... natürlich bin ich stolz. Aber in erster Linie ist das ja eigentlich eine Auszeichnung für unsere Mitarbeiter. Das sollte an dieser Stelle auch mal so deutlich gesagt werden. Ich selbst habe ja mit der Zubereitung wenig zu tun. Ich kann nur dafür sorgen, dass die Mitarbeiter ihren Job gut machen. Darum gehört ihnen die Anerkennung.

INFO:

Zahlreiche Unternehmen der Lebensmittelwirtschaft lassen ihre Produkte seit vielen Jahren freiwillig durch die Sachverständigen der DLG testen. Um dieses Qualitätsstreben nachhaltig zu fördern, vergibt die DLG den „Preis für langjährige Produktqualität“. Firmen müssen fünf Jahre in Folge an den Qualitätsprüfungen des DLG-Testzentrums Lebensmittel teilnehmen und pro Prämierungsjahr mindestens drei Prämierungen erzielen. Ab dem 5. erfolgreichen Teilnahmejahr wird der Betrieb mit dem Preis ausgezeichnet. Nimmt ein Hersteller in einem Jahr nicht teil oder erreicht er nicht die erforderliche Anzahl an Prämierungen, so verliert er seinen Anspruch auf die Auszeichnung.