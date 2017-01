Neue Generaldirektorin kommt mit einem "Notfallköfferchen"

Torgau. Kunstexperten dürfte die Schatulle auf dem dem Foto natürlich ein Begriff sein. Doch auch den Lesern der Silvester-Ausgabe der Heimatzeitung sollte das schmuckvoll gestaltete Kästchen bekanntvorkommen, obgleich dieses am 31. Dezember im Interview mit Pia Schilberg, der Koordinatorin für die Reformationsdekade bei der Torgauer Stadtverwaltung, seinen Inhalt noch nicht gänzlich dem Betrachter preisgab.

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) präsentieren unter dem Titel „Torgau – Residenz der Renaissance und Reformation“ auf Schloss Hartenfels ab dem 19. Mai eine thematische Zusammenschau der Ausstellungshöhepunkte seit dem Jahr 2012. Darüber hinaus wird der Glanz des kurfürstlichen Hofes anhand in Torgau gefertigter Goldschmiedekunst dargestellt, darunter eben auch die sogenannte Torgauer Apotheke – ein reich verziertes Medikamentenkästchen aus dem Grünen Gewölbe.

Welchen Wert jener Ausstellung insgesamt beigemessen wird, ist daran ablesbar, dass mit Prof. Dr. Marion Ackermann die neue Generaldirektorin der SKD zur Eröffnung am 18.aMai in Torgau erwartet wird. Und diese hatte jüngst für einen Paukenschlag in der Welt der Kunst gesorgt: Demnach müsse die aktuelle Situation in der Gesellschaft nach Ansicht der renommierten Kunsthistorikerin auch die Museen beschäftigen. Auch in den großen Einrichtungen sei Selbstreflexion wichtiger denn je, sagte die neue SKD-Generaldirektorin der Deutschen Presse-Agentur. Sie müssten stärker Programme und Angebote kritisch prüfen. „Die Museen waren viel zu selbstgefällig, anders als die in der Gesellschaft immer stärker präsenten Theater.“

Doch zurück zur herrlichen Perlmutt-Arbeit. So viel schon mal vorweg: Das Mosaik wird Gujarat (Indien) zugeschrieben. Das Kästchen ist 19 Zentimeter hoch, 28,5 Zentimeter breit und 18 Zentimeter tief. Die Fassung stammt von Elias Baldtauf (Torgau, um 1600). Die Kassette hat einen Holzkern und ist teilweise vergoldet. Das Futter besteht aus Samt und Damast.