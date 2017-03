Neue Gesichter in alter Imbissbude

Torgau. Die Freude ist groß bei Karsten Wollny-Sanftleben und seiner Frau Doreen. Erfolgreich haben die beiden ihre erste Woche als Imbissbesitzer gut überstanden.



Seit Montag sind sie mit „Renchen’s Imbiss“ auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Torgau ansässig, als Nachfolger von Otto Wiencierz. „Als er sich im vergangenen Jahr in den Ruhestand verabschiedete und seinen Imbiss über die Zeitung loszuwerden versuchte, wurden wir darauf aufmerksam“, erzählt Karsten Wollny-Sanftleben. So kaufte er kurzerhand die kleine Imbissbude und unterzog sie einer gründlichen Frischzellenkur. Im Januar begannen die Renovierungsarbeiten, jetzt sind sie abgeschlossen und der Imbiss wurde geöffnet. „Wir haben uns überhaupt keinen Stress gemacht“, sagt Wollny-Sanftleben. „Wir haben gesagt, wir machen dann auf, wenn wir fertig sind und das ist eben jetzt der Fall.“



Und renoviert haben die beiden nicht zu knapp. Von Grund auf wurde die heruntergewirtschaftete Imbissbude saniert, neue Küchenausstattung eingebaut, die Spülbecken durch eine Spülmaschine ausgetauscht und ein ganz besonderes Luxusgut eingebaut, was es früher in Otto’s Imbiss nicht gab: eine Toilette. „Früher musste man immer die Bude verlassen und über die Straße gehen, wenn man mal aufs Klo musste,“ erklärt Karsten Wollny-Sanftleben diese Entscheidung. „Und da man die Scheibe nicht separat abschließen konnte, sondern gleich das ganze Gitter zumachen musste, konnte man sich entscheiden, ob man das Risiko eingeht oder einen großen Aufwand auf sich nimmt.“



Zwar ist solch eine eigene, stationäre Bude etwas ganz neues für Familie Sanftleben, erste Erfahrungen in der Imbissgastronomie konnten sie jedoch bereits in der Vergangenheit sammeln. So ist Doreen Sanftleben, nach welcher der Imbiss benannt ist und welche auch hauptsächlich hinter der Theke stehen wird, gelernte Köchin und war bereits des Öfteren im Catering der Veranstaltungsfirma Federwolf, welche von der Familie geführt wird, tätig. „Im Moment beschränken wir uns auf das ganz klassische Angebot, an das die Stammkundschaft von Ottos Imbiss gewöhnt ist“, erklärt sie.



„Wenn dann mal alles angelaufen ist, dann werden wir schauen, wie wir es erweitern. Eine Idee war zum Beispiel ein täglich wechselndes, einfaches Mittagsgericht.“ Und das sind nicht die einzigen Pläne, die das Ehepaar für die Zukunft ihrer Imbissbude erstellt hat. Auch einige besondere Veranstaltungen sollen zum Repertoir von Renchen’s Imbiss gehören. So hat sich Doreen Sanftleben zum Beispiel überlegt, vielleicht zu Ostern eine große Backaktion vor dem Imbiss zu veranstalten. „Wir würden dann einen echten Steinofen hierher bringen und dort dann gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen backen. Aber ob wir das tatsächlich umsetzen, bleibt abzuwarten.“



Bislang stehen die Chancen für Renchen’s Imbiss jedoch gut. Die erste Woche war für Doreen Sanftleben mehr als zufriedenstellend, sie ist mehr als positiv der Zukunft gegenüber eingestellt. „Wenn man bedenkt, dass es jetzt schon Monatsende ist, dann kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Es war für uns ein guter Start und ab jetzt kann es dann so richtig losgehen.“ Zukünftig wird die Imbissbude von Montags bis Freitag geöffnet sein, immer jeweils von 9 bis 17 Uhr.