Neue Pfarrer für Schildau und Süptitz/Dommitzsch

Schildau. Mit dem heutigen Tag tritt Hanna Jäger offiziell ihre Stelle als Pfarrerin von Schildau an und löst damit Johann-Hinrich Witzel ab, der weiterzieht und die vakante Stelle in Süptitz beziehungsweise Dommitzsch besetzen wird. Jäger, als Pfarrerin auf Entsendung, wird zunächst drei Jahre mit einer Option auf zwei weitere in der Gneisenaustadt bleiben.



Witzel hingegen ist zunächst wieder übergangsmäßig im Einsatz. Er bekommt mit Ann-Sophie Schäfer eine weitere junge Pfarrerin auf Entsendung an die Seite gestellt, die sich mit der Hälfte ihres Dienstumfangs dem kleinen Kirchspiel Süptitz widmen wird. Zum 1. August beziehungsweise 1. September könnte die Stelle des 56-Jährigen bei entsprechender Kandidatenlage neu besetzt werden.