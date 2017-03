Neuen Vorstand gewählt

Nordsachsen. Drei Jahre ist er nun schon alt – der im März 2014 in der Schildauer Pferdesport-Arena gegründete LEADER-Verein „Sächsisches Zweistromland-Ostelbien“. Laut Satzung machte sich nach dieser Zeit eine Neuwahl des Vorstandes erforderlich.



Die am 27. März in der Dahlener Jugendherberge tagende Mitgliederversammlung zog Bilanz, informierte über die Finanzen und wählte den Vorstand. Als Vorsitzender erhielt wiederum der Wermsdorfer Bürgermeister Matthias Müller das Vertrauen. Auch die 2. Stellvertreterin Eike Petzold (Belgern-Schildau) und Schatzmeister Carsten Graf (Mutzschen) wurden im Amt für die kommenden drei Jahre bestätigt. Die Nachfolge der im Vorjahr ausgeschiedenen Heike Schmidt (Beilrode) als 1. Stellvertreterin trat die Cavertitzer Bürgermeisterin Christiane Gürth an. Die Beisitzer Jörg Jeromin (Strehla), Matthias Löwe (Dahlen), Dr. Volkmar Harzer (Torgau) und Joachim Rolke (Oschatz) komplettieren das SZO-Führungsgremium des mittlerweile 34 Mitglieder (darunter 13 Kommunen) umfassenden Vereins.



Das Hauptanliegen des Vorstand in der neuen Wahlperiode ist klar umrissen: Umsetzung der LEADER-Entwicklungsstrategie (LES) in der Region und Vergabe der zur Verfügung stehenden Fördermittel für Projekte zur Investition in den ländlichen Raum. Anfragen zu Fördermöglichkeiten nimmt das im Kemmlitzer Pla.Net-Büro tätige Regionalmanagement entgegen. Unter Telefon 034362 379900 sind die Regionalmanager Aline Frick, Claudia Glöckner und Holger Reinboth erreichbar.