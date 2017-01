Neuer Anlauf für Süptitz-Dommitzscher Pfarrstelle - Schildau bekommt ab April Pfarrerin auf Entsendung

Süptitz/Dommitzsch. Wann gibt‘s in Süptitz respektive Dommitzsch eigentlich wieder einen Pfarrer? Der Wegzug der Ehepaare Peisker und Kopischke sind lang her. Die Heimatzeitung nutzte daher den musikalischen Auftakt zum Gedenkjahr des 500. Reformationsjubiläums in der Torgauer Schlosskapelle (Text siehe oben), um darüber kurz mit Superintendent Mathias Imbusch zu sprechen.

TZ: Herr, Imbusch, wie durchsickerte, soll in Süptitz bereits Ende des vergangenen Jahres ein interessierter Pfarrer sprichwörtlich vor der Tür gestanden haben. Doch offensichtlich scheint keiner geöffnet zu haben...

M. Imbusch: Auf die Besetzung der Stelle haben wir leider keinen Einfluss.

Soll heißen, der Kandidat wurde abgelehnt?

Die Entscheidungen darüber, wer von den frisch ausgebildeten Pfarrern wohin entsendet wird, obliegt dem Landeskirchenamt. Wir können nur Entsendungsstellen ausweisen. Darum haben die Gemeindekirchenräte jetzt beschlossen, die Pfarrstelle Süptitz/Dommitzsch auszuschreiben. Die Besetzungsverfahren für Pfarrstellen in unserer Kirche sind geordnet und unterliegen strengen Regeln, weil Pfarrstelleninhaber ja auf Dauer in einem Bereich leben und arbeiten. Man unterscheidet grundsätzlich zwei mögliche Verfahren. Bei dem ersten wird die Stelle ausgeschrieben und aus den Bewerbern jemand ausgewählt. Beim zweiten Verfahren wird die Stelle nicht ausgeschrieben, sondern junge Kollegen werden direkt nach ihrer Ausbildung durch die Landeskirche in die Pfarrstelle ent-sandt. Dort arbeiten sie drei Jahre auf Probe. Danach können sie sich auf diese oder eine andere Stelle bewerben. Im Falle Süptitz/Dommitzsch wird nun also das erste Verfahren zum Tragen kommen. Wir hoffen darüber hinaus, dass sich weitere Bewerber für unseren schönen Kirchenkreis und insbesondere für die aktiven Gemeinden in dem Bereich interessieren. Wir haben ja nicht nur landschaftliche Reize zu bieten, sondern auch gute Arbeits- und Lebensmöglichkeiten. Das größte Pfund, mit dem wir wuchern wollen, sind und bleiben allerdings die Menschen, die sich einen Pfarrer wünschen, der mit ihnen lebt.

Was ist neben Süptitz/Dommitzsch eigentlich mit der vakanten Schildauer Pfarrstelle und der Kreisstelle für regionale Arbeit?

Beide sind als Entsendungsstellen ausgewiesen. Nach Schildau und in die Kreisstelle wird unsere Kirche zwei junge Kolleginnen entsenden. Sie werden ihren Dienst ab April beginnen. Wir freuen uns sehr auf die neuen Mitarbeiterinnen. Sie sind noch bis Ende März in ihren jeweiligen Vikariatsstellen. Bis April werden sie hierher umgezogen sein.