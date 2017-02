Neuer Fähr-TÜV wäre nötig

Dommitzsch/Prettin. Über die Probleme im Zusammenhang mit der neuen Fährbuhne sprach TZ mit Jürgen Kollin, dem Pächter der Fähre Prettin:

TZ: Die Beschwerden von Autofahrern hatten sich nach der Freigabe der neuen Zufahrt gehäuft. Die Stadt Annaburg suchte nach Lösungen. Wie ist der Stand?

J. Kollin: In den nächsten Tagen soll die Fährbuhne auf Prettiner Seite etwas umgestaltet werden. Im Gespräch ist eine Verlängerung um sechs Meter, damit die Anfahrt nicht mehr so steil ist. Es war ja das Problem, dass Autofahrer jetzt schneller mit ihren Fahrzeugen aufsetzen, wenn sie auf das Fährboot fahren bzw. es verlassen. Das soll innerhalb von zwei Wochen geschehen.

Welche Auswirkungen hat das auf den Fährbetrieb?

Ich hoffe keinen. Uns wurde mitgeteilt, dass wir ohne Einschränkungen

weiterfahren können.

Es war auch die Rede davon, die Seile der Fähre zu kürzen, damit sich der Anstellwinkel verändert!

Davon wird erst einmal abgesehen. Dann müsste eine Abnahme durch die Schiffsuntersuchungskommission erfolgen. Jede Änderung hat einen neuen TÜV zu Folge.

Spüren Sie, dass Stammkunden abgesprungen sind?

Wir haben schon etwas weniger Beförderungen, aber das kann auch am Winter liegen.