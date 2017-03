Neuer Fischkiosk für 100 000 Euro

Doch das Prozedere rund um die Beantragung und Gewährung von Fördergeldern hatte dem einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Kein Wunder, mag man meinen. Immerhin wird die mehr als 100 000 Euro schwere Förderung zum größten Teil aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) geschöpft. In der vergangenen Woche durfte sich nun Fischwirtschaftsmeister Georg Stähler, Inhaber der Teichwirtschaften in Wermsdorf und Torgau, über einen entsprechenden Fördermittelbescheid freuen. In den nächsten Monaten soll nun an dem altbewährten Standort für die in Torgau herangezogenen Fische ein verglaster Verkaufs- und Imbisspavillon entstehen. „Damit können die Verbraucher nach wie vor direkt vor Ort regionale und überregionale Fischprodukte beziehen, die sich durch Frische und Qualität auszeichnen“, kommentierte unter anderem Staatssekretär Herbert Wolff das Vorhaben.

Die Gesamtinvestitionssumme beträgt indes mehr als 200 000 Euro. Hauptsächlich Süßwasserfische wie Forellen, Karpfen, Störe, Welse und Zander sollen in der neuen Anlaufstelle verkostet, gegessen und gekauft werden können. Auch Aale, Lachse und Seefische, die von der Wermsdorfer Fisch GmbH verarbeitet werden, sind hier im Angebot. Der neue Imbiss mit Sitzmöglichkeiten für bis zu 20 Personen wird nach Angabe Georg Stählers etwa doppelt so groß wie der jetzige Imbiss, der im Jahre 1992 in Betrieb genommen wurde. Allein die Hälfte der Gesamtbausumme werde für die Herrichtung des Außengeländes, vor allem aber für die Befestigung des Parkplatzes benötigt.

Um den Hygieneanforderungen nachzukommen wird auch eine Toilettenanlage samt Kläranlage entstehen. „Unser alter Imbiss hat schon lange nicht mehr den Anforderungen entsprochen“, betonte Stähler. Wer nun jedoch Angst hat, während der Bauphase möglicherweise auf seinen Fischimbiss verzichten zu müssen, kann beruhigt sein: Der Verkauf wird parallel zum Neubau erfolgen. Bereits im Sommer des vergangenen Jahres hatte die Torgauer Zeitung über das Neubauprojekt am Kreisel B182/S24 informiert. Stähler versprach schon damals freie Sicht auf die angrenzenden Aufzuchtteiche. Mit dem neuen Kiosk böte sich den Gästen neben all den frischen Produkten auch noch ein richtig guter Ausblick.