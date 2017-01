Neuer Kleinbus und zwei Parkplätze für die Lebenshilfe

Torgau. Voller Stolz präsentierte die Torgauer Lebenshilfe gestern Vormittag einen neuen Kleinbus, mit dessen Hilfe die Beförderung besonders von Rollstuhlfahrern deutlich erleichtert wird. Die Torgauer Zeitung sprach darüber mit Dr. Roland Kröbel, dem Geschäftsführer der Einrichtung. Ebenso wurde nochmals auf das Thema Parken vor der Frühförderstelle der Lebenshilfe am Lutherhaus (Friedrichplatz) eingegangen.



TZ: Wie ist die Neuanschaffung finanziert worden?

Dr. Roland Kröbel: Ich bin froh, dass wir mit unserem Förderantrag bei der „Aktion Mensch“ erfolgreich waren. Dadurch konnten wird zwei Drittel der etwa 60 000 Euro Anschaffungskosten sparen. Das neue Auto ersetzt einen alten Kleinbus, der geleast war...



... und das jetzt mit technischen Umbauten aufwartet ...

Richtig. Unser alter Kleinbus war Standard. Der neue ist nach Umbauten in Oldenburg im Heckbereich um etwa 15 Zentimeter absenkbar. Dies ermöglicht den Einsatz einer Rampe. Insgesamt ist das Fahrzeug so konzipiert, dass unter anderem zwei Rollstuhlfahrer problemlos von A nach B gefahren werden können. Das bezieht sich auch auf Urlaubsfahrten, die mit dem neuen Kleinbus jetzt leichter von der Hand gehen. Das wissen gerade die Betreuer sehr zu schätzen, für die es eine körperliche Entlastung ist.



Stichwort problemlos: Die Parkplatzthematik vor dem Lutherhaus – dem neuen Sitz der Frühförderstelle – sah lange Zeit alles andere als danach aus ...

Wie ich bereits erwähnt hatte, konnte hier im gegenseitigen Miteinander zwischen uns, der Stadt und dem Eigentümer der Parkfläche neben dem alten Kino eine Lösung gefunden werden, die zufriedenstellt. Demnach dürfen wir jetzt mit einem Kleinbus den extra eingerichteten Behindertenparkplatz nutzen und bekommen beim Ein- und Aussteigen der Kinder keine Probleme mit dem Ordnungsamt. Natürlich können auch Eltern, deren Kind im Rollstuhl sitzt, den Parkplatz nutzen. Allerdings wird dieser noch immer allzu oft von Kraftfahrern blockiert, die keine Genehmigung dafür haben.



Diese eine, spezielle Stellfläche löst doch aber nicht die allgemeine Parkplatzproblematik vor dem Lutherhaus, oder?

Natürlich nicht. Aber in der näheren Umgebung gibt es alternative Abstellmöglichkeiten, was nur wenige Meter Fußmarsch mehr bedeutet.

Sehen das auch die Eltern so, die ihre Kinder in die Einrichtung bringen?

Von den etwa 100 Kindern, die derzeit von uns im Lutherhaus betreut werden, liegt mir nur in einem Fall eine – wenn auch deutliche Kritik – vor. Doch die Situation ist nun mal so wie sie ist.



Wie schnell ist man sich mit dem Eigentümer des Parkplatzes neben dem ehemaligen Kino einig geworden?

Dank der Vermittlung der Stadtverwaltung war die Kontaktaufnahme unproblematisch. Wir haben von ihm zwei Parkplätze zur Verfügung gestellt bekommen, wofür wir natürlich sehr dankbar sind.