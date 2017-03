Neuer Pfarrer für neues Kirchspiel

Süptitz/Dommitzsch. Zum 1. April rückt Johann-Hinrich Witzel zu seinem nächsten Interimseinsatz aus. Sein letzter dauerte ein halbes Jahr. Einsatzort war Schildau. Nun geht es für den Pfarrer aus Halle/S. nach Süptitz respektive Dommitzsch. Damit endet auch hier die Vakanz. Der 56-Jährige selbst wird in Schildau von Hanna Jäger abgelöst. Gemeinsam mit Ann-Sophie Schäfer ist somit ein Dreiergespann geformt, das sich gegenseitig vertreten kann.



Schäfer ist wiederum mit der Hälfte ihres Dienstumfangs dem kleinen Kirchspiel Süptitz zugeordnet und wird hier Johann-Hinrich Witzel hilfreich zur Hand gehen. Am 2. April wird der Hallenser das erste Mal in dem größer gefassten Pfarramt Süptitz/Dommitzsch zwei Gottesdienste abhalten. Zuerst geht es 9 Uhr nach Dommitzsch, um 10.30 Uhr schließlich nach Großwig.



Wie Witzel am Dienstagabend gegenüber der Torgauer Zeitung erklärte, fülle er die Pfarrstelle bis auf Weiteres aus. Denn bis Ende März könnten sich Interessenten hierfür noch ganz offiziell bewerben. Sollten sich tatsächlich Bewerber finden, könnte die Neubesetzung der Pfarrstelle zum 1. August oder 1. September in Kraft treten.



Falls nicht, könnte es sein, dass er weiter als von der Landeskirche beauftragter Pfarrer im neuen Pfarramt tätig sein werde, sagte er. Wer Witzel, Schäfer und Jäger (beide Letzteren sind im Entsendungsdienst) gemeinsam erleben möchte, hat dazu am 14. Mai die Möglichkeit. Dann werden die drei „Neuen“ während eines Gotesdienstes in Schildau (16 Uhr) offiziell vorgestellt.