Neues Outfit für den Hort

Gut vier Jahre gibt es den neuen Hort im rundum sanierten Mockrehnaer Schulkomplex erst. Oder mittlerweile schon wieder. Das hängt vom Blickwinkel des Betrachters ab. Juliane Kranz, Leiterin der Einrichtung, hält es da eher mit letzterem. „Wenn hier jeden Tag mehr als einhundert Kinder herumrennen,“ – aktuell sind es 137 – „dann merkt man schon einen gewissen Verschleiß“, sagt sie. „Es gibt immer was zu tun.“ So könnten die Flure an den Wänden beispielsweise mal wieder etwas Farbe vertragen.

Pünktlich zum vierjährigen Jubiläum am 7. Januar wurde bereits eine andere Räumlichkeit fertig übergeben: der Medienraum des Hortes. Mit neuen Möbeln, neu gemalert, alles hübsch zurecht gemacht. Mal ebenso außerplanmäßig findet sich für so etwas kein Geld im Etat der Gemeinde. Doch wie kommt der Hort dann in den Genuss dieses warmen Geldsegens?

Des Rätsels Lösung ist die Kitainitiative von toom Baumarkt. Dort konnten sich die diversen Kindereinrichtungen bewerben. Mit einem guten Konzept und vielen Stimmen gab es dann Geld für Baumaterialien aus dem Markt zu gewinnen. Doch der Reihe nach. „Wir erhielten die Information, dass wir daran teilnehmen können, im Frühjahr letztes Jahres“, sagt Juliane Kranz. Da war es schon relativ spät, die Bewerbungsfrist kurz vor dem Ende.

Aber nachdem sich Eltern, Kinder und Hortleitung zusammengesetzt und eine Skizze entworfen und eingeschickt hatten, war die rechtzeitige Bewerbung doch noch in trockenen Tüchern, zumal die Frist am Ende auch noch mal verlängert wurde. „Relativ schnell war dann klar, dass wir es in die Endrunde geschafft haben“, erzählt Kranz. Zehn Einrichtungen hatten mitgemacht. „Und dann hieß es, Eltern, Freunde und andere Unterstützer zu mobilisieren, um für uns abzustimmen.“ Das ging aber nur vor Ort im Eilenburger toom Markt – clever, diese Baumarkt-Leute.

Nach der Abstimmphase war dann erstmal Warten angesagt. Bis Juli.

„Da erfuhren wir, dass unsere abgegebenen Stimmen sensationell für den 2. Platz reichten“, jubelt die Kitaleiterin noch heute. Gemeinsam mit Bürgermeister Peter Klepel ging es dann nach Eilenburg, um den Scheck über 1500 Euro entgegenzunehmen. „Der freut sich natürlich auch, wenn wir etwas vorankommen, ohne die Kasse der Gemeinde zu belasten.“

Also ging es dann an die Umsetzung. Die gekaufte Farbe wurde aus dem Elternkollektiv an die Wand gebracht, ein Baum aus den Reihen der Erzieher aufgemalt. Und dann kamen auch noch die Kinder zum Zug, die mit ihren bunt bemalten Händen für das herbstliche Laub an Ästen und Zweigen sorgten. Weil die Kulisse an den Wänden jedoch nicht alles sein sollte, mussten das Hort-Team dann doch noch mal auf die Hilfe der Gemeinde zurückgreifen. Für den Bau von Liege- und Sitzmöglichkeiten wurden die Gemeindearbeiter Johann Berg und Karsten Pötzsch angeheuert. „Beide haben unsere Vorstellungen bis ins Detail umgesetzt“, schwärmt Leiterin Kranz. Zwei Gestelle, gefüllt mit dicken Sportmatten zieren nun den Raum und sollen für ein bisschen Gemütlichkeit sorgen. Womit ein Zimmer abgehakt wäre. „Aber“, wiederholt Juliane Kranz ihren eingangs formulierten Satz, „es gibt immer was zu tun.“ Auch, wenn das nicht der Leitspruch von toom, sondern eines anderen Baumarktes ist.