Neues Torgau-Buch zeigt Veränderungen

Torgau. Die Elbestadt hat sich in den letzten Jahren wahnsinnig verändert. Häuser sind saniert, Baulücken wurden geschlossen, Ruinen abgetragen. Einem leidenschaftlichen Bildjournalisten wie Bernd Blume fallen solche Veränderungen besonders auf.

Zumal er die Stadtgeschichte gerade nach der Wende teilweise sehr intensiv begleitet hat. Deshalb trug sich der Klitzschener schon lange mit der Idee, Torgauer Ansichten – alt und neu – gegenüber zu stellen. Bereits 2010 suchte er bei der Buchmesse den Kontakt mit dem SUTTON-Verlag. Jetzt, sieben Jahre später, liegt das Werk quasi druckfrisch auf dem Tisch.

Fotograf Bernd Blume hat die Stadt Torgau seit Jahrzehnten vor der Linse und verfügt über ein umfangreiches Archiv. Er ist mit seinen 72 Jahren jetzt noch freiberuflich tätig, erstellt Kalender und Torgauer Ansichtskarten und übernimmt Kleinstaufträge zum Beispiel für die Denkmalpflege. Dafür arbeitet er auch noch mit Rollfilm und Schwarzweiß, weil die Aufnahmen über 100 Jahre haltbar sind.



Corinna Karl-Sander wurde 1981 in Torgau geboren. Nach einem Fremdsprachenstudium absolvierte sie ein Zeitungsvolontariat und war mehrere Jahre als Redakteurin bei verschiedenen Tageszeitungen angestellt. Inzwischen arbeitet sie als freie Autorin.

„Torgau. Früher und heute“ – heißt der Buchtitel. Pünktlich zur Vorweihnachtszeit auf den Markt gebracht, fanden die ersten Exemplare schon reißenden Absatz.

„In meinem ersten Gespräch habe ich deutlich gemacht, dass die aktuellen Fotos unbedingt in Farbe kommen müssen. Da hieß es damals: Nein, wir drucken das nur in Schwarzweiß“, erklärt Bernd Blume, warum es so lange gedauert hat. Bei einem zweiten Kontakt stellte der Fotograf klar, dass es noch einen Autoren für die Texte geben müsse. Dafür fand sich aber lange niemand. „Anfang 2016 zeigte der Verlag nicht zuletzt wegen des bevorstehenden Lutherjahres plötzlich großes Interesse. Man fragte, ob ich noch bereit wäre, die Fotos zu liefern.“

Zudem fand sich mit Corinna Karl-Sander aus Belgern eine freie Mitarbeiterin, die sehr ehrgeizig auftrat und am Ende ein tolles Ergebnis ablieferte, wie Bernd Blume einschätzt. Rund 70 historische Fotos, die ältesten von 1978, hatte der Klitzschener in der ersten Auswahl. Allesamt aus dem eigenen Fundus. Dazu besorgte er sich fünf/sechs Ansichtskarten-Aufnahmen aus der Antiquitätensammlung Henjes, einige Bilder aus dem Torgauer Stadtarchiv sowie eine Aufnahme aus dem Bräunlich-Archiv.

Letztlich schafften es 55 Bild-Paare ins Buch. Blume versuchte dabei, möglichst den gleichen Standort und die gleiche Perspektive zu wählen. Zwischen April und August letzten Jahres war er sehr oft in Torgau unterwegs, musste manche Fotos auch wieder verwerfen und neu machen und manche Schwierigkeit überwinden. „Im Kindergarten und in der Musikschule beispielsweise wurde es besonders kompliziert, weil ich von jedem Kind und von jedem Musikschüler die Einverständniserklärung der Eltern benötigte“, beschreibt der 72-Jährige Freiberufler. Ein Verstoß gegen das Persönlichkeitsrecht hätte bittere Folgen nach sich ziehen können.

Trotz allem gelang es dem Autoren-Duo Corinna Karl-Sander und Bernd Blume recht eindrucksvoll zu zeigen, wie sich die Stadt herausgeputzt hat. Der Leser sieht das prächtige Schloss Hartenfels mit seinem Bärengraben, dem Wendelstein und der Schlosskapelle.

Er wandelt auf den Spuren Martin Luthers und seiner Frau Katharina von Bora und entdeckt, mit welcher Mühe die Torgauer ihre Altstadt vor dem Verfall gerettet haben. Aber auch Gewerbegebiete und Infrastruktur werden präsentiert.

Es entstand ein reizvoller Vergleich zwischen einst und heute auf 128 Seiten. Weil einige Standorte auf Grund baulicher Veränderungen nicht mehr zu erreichen waren, kamen sogar Luftaufnahmen zur Verwendung, wie zum Beispiel beim Krankenhaus und bei der Nikolaikirche. Das Buch ist seit Anfang Dezember in den Läden erhältlich.

ISBN: 978-3-95400-780-6