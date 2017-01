Neujahrsturnier der Badminton-Spieler des SSV 1952 Torgau

Badminton. Auch wenn zu Anfang des Jahres 2017 durch viele krankheitsbedingte Absagen das Teilnehmerfeld beim 6. Neujahrsturnier der Abteilung Badminton des SSV Torgau am vergangenen Sonntag nicht so groß wie in den Vorjahren war, ist dem Sieger des Turnieres uneingeschränkt Respekt vor der großartigen Leistung zu zollen und an der Stelle noch einmal zu gratulieren. Steffen Wenzel hat es wie im Vorjahr geschafft, das Turnier als Sieger und Bester der insgesamt 12 Teilnehmer, welche auch von befreundeten Vereinen stammten, zu beenden.



Ausgetragen im Doppel-Mixed-Modus wurden die einzelnen Spieler- und Spielpaarungen wie im Vorjahr über ein automatisiertes System ausgelost. Es wurden insgesamt acht Spielrunden ausgetragen. Die beiden Finalisten konnten dabei jeweils sieben ihrer Spiele gewinnen und mussten sich nur einmal zusammen mit dem jeweiligen Doppelpartner geschlagen geben.



So kam es im Finale zum Aufeinandertreffen des späteren Turniersiegers Steffen Wenzel und Mirko Stock. Das finale Einzelspiel ging recht knapp aber verdient mit 30:28 Punkten an den erneuten Turnierbesten. Somit findet der Wanderpokal wieder ein Jahr lang einen würdigen Platz im Hause Wenzel. Bemerkenswert ist, dass es im Starterfeld auch drei Teilnehmerinnen gab, die es bei der starken männlichen Konkurrenz sicherlich doppelt so schwer hatten. Auch das außersportliche Vereinsleben wurde an diesem Tag einmal mehr gepflegt. So kamen auch viele Abteilungsmitglieder, die nicht aktiv am Turnier teilnehmen konnten, und viele Angehörige, Freunde und Kinder, um die Aktiven zu unterstützen und anzufeuern.



Für die vielen Kinder wurde eigens ein Teil der Halle mit Sprungmatten, Trampolin und weiteren Betätigungsmöglichkeiten eingerichtet, damit sich alle ebenfalls austoben konnten.