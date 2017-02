Nicht nur für Leseratten ein großer Spaß

Torgau. Es war ein regelrechter Ansturm auf die Wintergrüne, als dort am vergangenen Freitag die große Lesenacht stattfand. Auch wenn sich nicht alle Kinder als pure Lesefans outeten, war die, von der Stadtbibliothek in Kooperation mit der Kirchengemeinde sowie dem evangelischen Jugendbildungsprojekt wintergrüne realisierte, Veranstaltung ein voller Erfolg.

33 Kinder waren der Einladung gefolgt und versammelten sich in der Stadtbibliothek, um gemeinsam neue Lieblingsbücher kennenzulernen, eine Nacht auswärts zu verbringen oder einfach gemeinsam mit anderen gleichaltrigen ein Abenteuer zu erleben. Routinierte Leser brachten eigene Lieblingsstücke mit, andere waren gespannt, was hinter den sonst nachts geschlossenen Türen der Bibliothek wohl zu erwarten wäre.

Bliothekarsleiterin Claudia Eilenberger entführte die Kinder in den Märchenkeller, und obschon den meisten bekannt, war dessen Nachtatmosphäre etwas ganz anderes, als sonst tagsüber zu einer Veranstaltung zu gehen. Nachdem die erste Geschichte, die Frau Eilenberger mit viel schauspielerischem Talent zu Gehör brachte, ordentlichen Applaus einbrachte, gab es noch eine zweite Gruselgeschichte für die lauschenden Kinder.

Die gesamte Kinder- und Jugendliteratur stand anschließend zur Verfügung, wer seine Lesekarte mithatte, lieh empfohlene oder selbst gefundene Bücher aus, einige fanden sich beim Lexikon, andere lasen Comics oder fachsimpelten über ihre Lieblingshelden. Das ging danach auch in den Räumen des evangelischen Jugendbildungsprojektes so weiter, hier fanden sich kleine Gruppen zum Spielen, in kleinen Kreisen wurden Lieblingsbücher vorgestellt. Und was stand da hoch im Kurs? Neben den üblichen Verdächtigen wie Harry Potter doch tatsächlich Klassiker wie Winnetou, der sogar mit kleinen Figuren vorgestellt wurde. Auch die Vorzüge eines Englischlernbuches lernten interessierte Zuhörer kennen. Erst gegen Mitternacht wurde es etwas ruhiger, aber auch in den Schlafsäcken lasen nicht wenige Kinder noch spannende Geschichten.