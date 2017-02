Nichts Neues, aber trotzdem ein Erfolg

Mockrehna. Bereits zum elften Mal fand sie nun bereits in der Oberschule Mockrehna statt: Die traditionelle Berufsmesse. Insgesamt 31 Unternehmen und Institutionen waren am vergangenen Freitag vor Ort …

Mockrehna. Bereits zum elften Mal fand sie nun bereits in der Oberschule Mockrehna statt: Die traditionelle Berufsmesse. Insgesamt 31 Unternehmen und Institutionen waren am vergangenen Freitag vor Ort, um den Jugendlichen ihre beruflichen Möglichkeiten in der Region aufzuzeigen. Die Torgauer Zeitung sprach mit der Messeverantwortlichen, Kerstin Fritzsche, und zog ein kleines Fazit:



TZ: Wie lief die Messe denn ab? Was wurde den Schülern alles geboten?

K. Fritzsche: Am frühen Morgen durften die Jugendlichen einen Einstellungstest absolvieren, um einmal zu sehen, was nach einer Bewerbung so alles auf einen zukommen kann. Vormittags gab es dann den Messerundgang mit den Ständen der Unternehmen und dann, gegen Nachmittag hatten einige Schüler dann noch die Chance, ein realistisches Bewerbungsgespräch zu führen.



Und wie kam die Messe alles in allem an?

Wir haben eigentlich durchweg positive Resonanz bekommen, sowohl von Firmen als auch von den Schülern. Gerade letztere haben sich über die Möglichkeiten gefreut, in der Realität mit den Bewerbungsverfahren konfrontiert zu werden, dass ist ja im Unterricht doch meistens eher abstrakt.



Und was waren so die großen Highlights oder besonderen Neuerungen der diesjährigen Messe?

So etwas gab es eigentlich gar nicht. Wie auch schon in den Jahren zuvor hat die Messe tadellos funktioniert, eine durchweg konsequente Fortführung. Also war es eigentlich ein einziges großes Highlight.