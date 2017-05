Noch drei Kinder oder das Los entscheidet

Beilrode. An der Oberschule in Beilrode läuft weiterhin die sehr intensive Suche nach Schülern, damit die 5. Klasse im kommenden Jahr weiterhin zweizügig laufen kann. Annika Hanich, ihres Zeichens Elternratsvorsitzende, bezog noch einmal Stellung zum Thema.

TZ: Ende April hatte Bürgermeister René Vetter intensive Werbemaßnahmen für die Oberschule angekündigt. Gleich mal vorweg: Hat es sich bereits ausgezahlt?

A. Hanich: Die gute Nachricht ist, dass wir zwei weitere Kinder gefunden haben, die im nächsten Jahr in Beilrode zur Schule gehen wollen. Die schlechte demzufolge: Es fehlen immer noch drei. Und uns läuft die Zeit davon. Wir haben nur noch eine Woche Zeit, bis zum 12. Mai.

Was passiert, wenn die magische Zahl von 40 Kindern nicht erreicht wird?

Dann kommt es zum Ärgsten: Die neue 5. Klasse wird nur eingleisig gefahren mit 28 Kindern. Das heißt, es soll gelost werden, welche Schüler dann an eine andere Schule müssen. Und das kann doch nicht sein!

Gelost?

Ja, tatsächlich. Der Elternrat hatte am Mittwoch nochmal ein Treffen mit allen betroffenen Eltern arrangiert, auch die Bildungsagentur war dabei und hat bestätigt, dass dann ein Losverfahren entscheiden muss, wer in Beilrode bleiben kann und wer woanders hin muss. Einige Eltern sind nur nach Beilrode gezogen, weil es hier eine tolle Oberschule gibt. Und dann müssen die Kinder vielleicht nach Torgau, das ist unvorstellbar. Und Schulleiterin Dartsch ist auf Deutsch gesagt am Ende die Dumme, weil sie die Zettel ziehen muss.

Was sind denn die Ausweichmöglichkeiten?

Nach Information der Bildungsagentur bleibt nur die Torgauer Oberschule in Nordwest. Wie wir wissen, ist auch die Katharina-von-Bora-Oberschule von den Anmeldezahlen zur 5. Klasse überfüllt. Auch hier sollen Schüler nach Torgau Nordwest gelenkt werden. Und das ist doch alles totaler Quatsch. Wir hätten die Kapazitäten und ideale Lernbedingungen. Uns fehlen nur noch drei Kinder!

Was wollen Sie also tun?

Wir möchten noch mal an die Eltern appellieren, vor allem an die Eltern, deren Kinder an der Katharina von Bora Oberschule angemeldet sind und nach Torgau Nordwest umgelenkt werden sollen. Wir haben in Beilrode eine sehr gute Oberschule, tolle Lehrer und auch die Gemeinde unterstützt uns sehr. Es muss sich auch keiner Sorgen um die Fahrtkosten machen, diese werden übernommen. Ich stehe gern als Ansprechpartner unter der Telefonnummer 0152 59430871 zur Verfügung.