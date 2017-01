Noch eine unnötige Niederlage

Handball. (Bezirksklasse/Senioren) SSV Torgau II – SK 1990 Markranstädt II 1922:1985. Die 2. Seniorenmannschaft des SSV 1952 Torgau empfing am Sonntag in einem Nachholespiel die 2. Vertretung aus Markranstädt.

Die Torgauer, die zuletzt mit dem 1. Heimerfolg aufwarteten, liebäugelten nicht ohne Grund auf den 2. Heimsieg der Saison. Den Punktekampf eröffneten wieder W. Hantke und B. Michler. W. Hantke konnte diesmal nicht mit einer guten Einzelleistung aufwarten. Bei 383 Holz musste er sich von seinem Kontrahenten 41 Holz abnehmen lassen. Sein Kontrahent stellte mit 415 Holz die Bestleistung der Gäste auf. Auch B. Michler kam nicht so richtig ins Spiel. Er musste sich mit 373 Holz begnügen. Die Gäste bauten ihre Führung auf 44 Holz aus. Im 2. Durchgang konnten weder U. Taubald (386 Holz) noch Chr. Kadura (360) den Vorsprung der Markranstädter verkürzen und so wuchs der Vorteil der Randleipziger auf 88 Holz an.

Als Schlussstarter schickten die Gastgeber dieses mal J. Zimmer auf die Bahn, der zwar mit der Tagesbestleistung (420 Holz) von der Bahn kam, aber dem Spiel keine Wende mehr geben konnte, da mit dieser leichten Korrektur sich der Vorsprung der Gäste unwesentlich verringerte. Die Torgauer bleiben durch diese unnötige Heimniederlage von 63 Holz weiter am Tabellenende. Im nächsten Spiel erwarten die SSV-Senioren als Tabellenletzter zum Tabellenzweiten Rot Weiß Brandis. Ein Sieg wäre nicht schlecht!