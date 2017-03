Noch kein passender Spender

Torgau. Nächsten Mittwoch wird im Haus der Presse in Torgau von 15 bis 18 Uhr typisiert. Der Verein für Knochenmark- und Stammzellenspende sammelt DNA-Proben, um einem Kind zu helfen, das bisher keinen Spender gefunden hat. Anett Tränkner, die für den VKS die Aktion in Torgau koordiniert, sprach darüber mit der Torgauer Zeitung.



TZ: Der VKS hat doch kürzlich erst in Belgern eine Typisierungsaktion durchgeführt ...

A. Tränkner: ... aber wir haben keinen passenden Spender für das Kind gefunden. Solche Aktionen werden nur für Menschen durchgeführt, bei denen es absehbar schwierig wird, passende Spender zu finden. In der Regel ist das nämlich eigentlich kein Problem.



Und warum in diesem Fall?

Das Kind hat sehr seltene genetische Merkmale. Insgesamt gab es bereits 1600 Typsierungen im Rahmen der Aktion, davon 130 Belgern, 150 aus Oschatz. Auch in Mügeln und Strehla waren wir schon. Die Torgauer sind jetzt unsere nächste Hoffnung. Wir haben schon große Unterstützung hier erfahren.



Inwiefern?

Ich war beispielsweise schon in einigen Apotheken, um Werbung für unsere Sache machen. Nebenbei hab ich natürlich auch gleich ein paar Schleimhautproben bekommen. In der Spitalstraße haben wir Flyer zum Sonder-Spezialpreis bekommen. Ich habe hier ein gutes Gefühl, wenn viele Leute kommen.