Noch mehr Sport für den Reformers Day

Torgau. Der Reformers Day rückt immer näher und die Vorbereitungen für das große Stadtfest zu Ehren des 500. Reformationsjubiläums laufen auf Hochtouren. Zwar steht ein erster Entwurf des Programms bereits fest und kann unter dem Unterpunkt „Programm“ auf der Website www.r2017.org eingesehen werden, dennoch kümmern sich die beiden Hauptorganisatoren, Beate Senftleben und Matthias Grimm-Over, weiterhin darum, noch weitere Ergänzungen zu finden und es noch weiter aufzustocken. Und seit gestern haben sie dafür Verstärkung bekommen. Der Torgauer Kenneth Leisner wird ihnen in den kommenden drei Monaten im Rahmen seines Praktikums bei dem Jugendbildungsprojekt wintergrüne unter die Arme greifen und hat auch jetzt schon die eine oder andere Idee für den 27. Mai.



TZ: Was erwarten Sie sich denn von ihrem Praktikum beim Jugendbildungsprojekt, gerade hinsichtlich des Reformers Days?

K. Leisner: Im Grund genommen bin ich eigentlich sehr unvoreingenommen gegenüber des Praktikums, welches ich hier absolvieren werde. Ich hätte bisher noch nicht allzu viele Berührungspunkte mit der wintergrüne, genausowenig mit dem Reformers Day. Trotzdem bin ich mehr als gespannt auf die kommenden drei Monate und möchte natürlich mithelfen, diese Veranstaltung zu etwas Besonderem zu gestalten.



Wenn Sie sagen, ihr Praktikum dauert nur drei Monate, sind Sie dann am Reformers Day überhaupt noch im Dienst?

Leider nicht, das Praktikum läuft lediglich bis zum 12. Mai. Somit werde ich mich also im Vorfeld so gut einbringen wie ich kann.



Und haben Sie bereits Ideen für das Programm des Reformers Days gesammelt?

Ja, mir ist schon das eine oder andere eingefallen. Zum Beispiel würde ich gerne noch einige sportliche Programmpunkte mit aufnehmen, da ich selbst auch sehr leidenschaftlich Sport mache. Dabei habe ich aber eher an etwas exotischere Dinge gedacht, die dem einen oder anderen vielleicht gar nicht geläufig sind. Und ich glaube, dass ich mit meinen Kontakten zu regionalen, aber auch überregionalen Bands noch ein bisschen was beitragen kann. Ich denke, dass es die Leute noch mehr zum Reformers Day zieht, wenn ein paar lokale Musiker ihr Können präsentieren.