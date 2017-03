Noch nie hatte die Agentur für Arbeit so viele freie Stellen

Oschatz/Torgau. Während die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk stabil blieb, ist der Bestand zu vergebener Stellen auf 3395 angewachsen. Wie die Agentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte, gab es solange die Behörde in Oschatz existiert noch nie so viele offene Stellen.

Allein im Februar seien im Agenturbezirk, der aus den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen besteht, 1123 dazugekommen. Rund ein Drittel gehe dabei auf das Konto der Zeitarbeit – ein normaler Anteil, so Agentur-Pressesprecher Volkmar Beier. Vor allem vertreten sind der Agentur zufolge die Bereiche Gesundheit/Soziales (151 Stellen), das Baugewerbe (119), das verarbeitende Gewerbe (112) und der Handel (91). Blickt man nur auf die Region um Torgau, ergibt sich im Stellenmarkt folgendes Bild: Ein Großteil der 105 im Februar neu gemeldeten Stellen entfiel auf die Zeitarbeit (22), das verarbeitende Gewerbe (20), das Baugewerbe (15) und Bereich Gesundheit/Soziales (14).



Auf der anderen Seite gab es auch im Februar Menschen, die ohne Beschäftigung waren und dies ändern wollten. In der Region Torgau ist die Arbeitslosigkeit im Februar laut Agentur um neun auf 2745 Personen gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr waren das 152 weniger. Die Arbeitslosenquote blieb im Februar unverändert bei 11,1 Prozent. Während 93 Frauen und Männer im Februar ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer neuen Beschäftigung beendeten, mussten sich 160 im gleichen Zeitraum arbeitslos melden.

Stabile Werte auch mit Blick auf ganz Nordsachsen. 16 Männer und Frauen mehr bedeuteten insgesamt 9466 Arbeitslose im Februar. Die Quote blieb bei 8,8 Prozent.



Von den insgesamt 9466 arbeitslos registrierten Personen wurden 3266 Frauen und Männer von der Arbeitsagentur (plus 100 Personen zum Vormonat) und weitere 6200 Personen vom Jobcenter (minus 84) betreut. Das Jobcenter betreut im Landkreis die Empfänger von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld.