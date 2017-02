Nordsächsischer Abgeordneter reist in die Türkei

Torgau/Ankara. Wie sein Büro mitteilte, werden im Fokus der Reise von Mitgliedern des Innenausschusses das EU-Türkei-Abkommen und die Situation der Flüchtlinge stehen.



Kern der am Montag beginnenden Reise der sieben Abgeordnete umfassenden Delegation sind Gespräche mit Vertretern türkischer Behörden sowie des Parlaments in Istanbul und Ankara. Darüber hinaus sind neben Gesprächen mit verschiedenen Flüchtlingshilfsorganisationen auch Besuche in einem Flüchtlingslager, in welchem sich aus Griechenland zurück überführte Personen befinden, geplant. Weiterhin findet ein Austausch mit den deutschen politischen Stiftungen, die in der Türkei arbeiten, statt.



Marian Wendt: „Die Türkei ist – trotz aller derzeitigen Schwierigkeiten – ein sehr wichtiger Partner Deutschlands und Europas. Wir können den Flüchtlingsstrom nur gemeinsam mit der Türkei bewältigen, das haben die vergangenen Jahre gezeigt. Das EU-Türkei-Abkommen hat daher zentrale Bedeutung für uns. Die Türkei hat über drei Millionen syrische und irakische Flüchtlinge aufgenommen, mehr als jede andere Nation. Vor Ort zu sehen, wie die Türkei die vielen Menschen beherbergt und versorgt, ist eines unserer Ziele. Dass diese Aufgabe die Menschen in der Türkei vor große Herausforderungen stellt, müssen wir berücksichtigen, aber auch klar auf unsere Interessen achten. Die zunehmenden innertürkischen Spannungen bereiten mir Sorge, denn nur von einer stabilen, demokratischen Türkei profitieren alle Menschen in der Region.“