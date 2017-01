Nordsachsen kündigt Vertrag mit DRK - nur Schkeuditz und Taucha betroffen

Taucha/Schkeuditz. Das teilte das Landratsamt am Freitag mit. Das DRK Meißen ist bislang für Einsätze in den Gebieten Taucha und Schkeuditz zuständig. Ab Februar übernehmen die Malteser den Bereich. Die Zusammenarbeit mit dem DRK in den übrigen Regionen des Landkreises, so auch in Torgau, bleibe von der Entwicklung unberührt, hieß es auf Nachfrage der TZ aus dem Landratsamt.

Der Vertrag mit dem DRK Meißen wurde laut Landkreis auf Bitten der Organisation gekündigt, weil das vereinbarte Geld nicht reichte, um die geforderten Leistungen zu erbringen.