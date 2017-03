Nordsachsens Tafelsilber

Nordsachsen. Eine knappe Milliarde Euro lässt sich nur schwer mit dem Landkreis in Verbindung bringen. Die Schuldenlast ist weit davon entfernt und der Haushaltsüberschuss sowieso. Die Summe hängt aber dennoch direkt mit Nordsachsen zusammen: Rund 908 Millionen Euro beträgt zusammengenommen die Bilanzsumme der unmittelbaren Beteiligung des Landkreises. Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Eigenkapital, Verbindlichkeiten und Stammkapital fließen dabei zu einem Wert zusammen. Kassensturz gibt es jährlich rückblickend im Beteiligungsbericht. Jetzt liegt das Dokument für das Jahr 2015 vor. Nachfolgend die Eckdaten dazu.

Eigenbetrieb Bildungsstätten

Noch unter Leitung von Dorothee von Gynz-Rekowski erzielte der zu 100 Prozent dem Landkreis gehörende Betrieb einen Jahresgewinn in Höhe von rund

16 000 Euro. Neben der Volkshochschule gehören die Musikschule, Schullandheime und Sternwarten zum 37 feste Mitarbeiter zählenden Betrieb. Der Eigenbetrieb wurde 2015 mit rund 1,4 Millionen Euro vom Landkreis bezuschusst.

Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH

Den Jahresverlust des 517 Mitarbeiter zählenden Unternehmens von rund

700 000 Euro erklärt der Bericht mit einer neuen Tarifsituation 2015. 2016 wird jedoch ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. 100-prozentige Töchter des Krankenhauses und damit mittelbare Beteiligungen des Kreises sind die Seniorenpflege und Wohnen Delitzsch GmbH (Jahresüberschuss 310 000 Euro), die Krankenhaus Delitzsch Service GmbH (76 Mitarbeiter erbringen in der Hauptsache Leistungen für das Krankenhaus, stand am Ende bei Plus 1900 Euro) sowie die Behindertenzentrum Delitzsch gGmbH (170 Mitarbeiter – rund 10 000 Euro Plus). Letzeres ist im Auftrag des Landkreises unter anderem für die Suchthilfeberatung zuständig und erhielt dafür 2015 rund 500 000 Euro.

Kreiskrankenhaus Torgau gGmbH

Der Jahresüberschuss des Unternehmens (466 Mitarbeiter) lag 2015 bei rund 3,5 Millionen Euro – laut Bericht waren das rund 1,6 Millionen weniger als 2014. Im Lagebericht verweist das Unternehmen auf politische Risiken, wie die Veränderung von Budgets für Behandlungen.

Zum Krankenhaus gehören die Krankenhaus Service GmbH (29 Mitarbeiter – Überschuss 4 000 Euro), sowie die Vitaris – Pflege- und Altenheim gGmbH (181 Mitarbeiter – Überschuss 146 000 Euro), die wiederum mit 50 Prozent am Renaissance Pflegedienst beteiligt ist (15 Mitarbeiter – Jahresüberschuss 31 000 Euro – Mitgesellschafter K&S).

Collm Klinik Oschatz GmbH

Das Haus erwirtschaftete 2015 mit seinen 387 Mitarbeitern ein Plus von 706 000 Euro. Gesellschafter sind mit 75 Prozent der Landkreis und mit 25 Prozent die Asklepios Kliniken. Die Tochter Collmed gmbH – 13 Mitarbeiter betreibt das Medizinische Versorgungszentrum – schrieb einen in dieser Höhe nicht erwarteten Verlust von 63 000 Euro. Unter anderem gesunkene Einnahmen bei Kassenleistungen sind laut Bericht die Ursache.

A.TO GmbH

Als einziges Unternehmen im Reigen der Beteiligungen hat die Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz (64 Mitarbeiter) im Jahr 2015 Gewinne an den Landkreis ausgeschüttet: 677 670 Euro. Möglich machte das ein Jahresüberschuss von rund 1,3 Millionen Euro. Den zweiten Teil vom Kuchen holte sich der private Mitgesellschafter (49 Prozent) Alba ab.

ASG mbH

Die Abfall- und Servicegesellschaft des Landkreises Nordsachsen wurde gegründet, um die Kosten der Abfallentsorgung im Altkreis Delitzsch in den Griff zu bekommen. 2015 erwirtschaftete 17 Mitarbeiter ein Plus von rund 91 000 Euro.

ENEBA-Holding

Hier wird es komplex. Die Entsorgungs-, Entwicklungs- und Baugesellschaft im Landkreis Nordsachsen mbH (ENEBA) fungiert als Holding der Organgesellschaften Kreiswerke Delitzsch GmbH (KWD – Abfallentsorgung und -verwertung – 142 Mitarbeiter – Plus von 208 000 Euro) und Gesellschaft für Kreisentwicklung und Wohnungsbau im Landkreis Nordsachsen mbH (GKW), mit denen ein Organschaftsvertrag (Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag) besteht. Alleiniger Gesellschafter der ENEBA ist der Landkreis Nordsachsen. Die ENEBA hält jeweils 50 Prozent der Geschäftsanteile der KWD und GKW, die verbleibenden 50 Prozent hält jeweils der Landkreis Nordsachsen direkt. Ferner ist die ENEBA alleinige Gesellschafterin der Anlagenbau Umweltprojekt GmbH (ABU). Dieses Unternehmen plant, baut und vertreibt mit seinen 52 Mitarbeitern Anlagen insbesondere im Bereich des technischen Umweltschutzes, übernimmt Beratungen und sonstigen Dienstleistungen. Weiterer Gegenstand des Unternehmens ist zudem das Energiemanagement, die Energieversorgung aus eigenen und fremden Energiequellen, die mikrobiologische Bodenbehandlung, die Herstellung von Bodensubstraten, die Durchführung von Flächenrekultivierungsdienstleistungen, Transport- und Logistikleistungen, Containerdienste sowie der Handel und die Vermarktung von Verwertungsprodukten. Gewinn 2015: rund 30 000 Euro.

Heide Spa

51 Prozent der Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH (63 Mitarbeiter) gehören dem Landkreis. Die Gesellschaft betreibt das Kurzentrum in Bad Düben mit dem Heide Spa im Mittelpunkt. 2015 zahlte der Landkreis rund 224 000 Euro in die Kapitalrücklage der GmbH ein. Aus dieser Rücklage speiste sich auch der Ausgleich für den Jahresfehlbetrag des Unternehmens in Höhe von rund 381 000 Euro. Mit 43,63 Prozent ist die Kurbetriebsgesellschaft an der Heide Spa Hotel GmbH & Co. KG beteiligt (23 Mitarbeiter), die das Hotel betreibt. Laut Bericht endete das Jahr 2015 mit einem Plus von 37 000 Euro. Während der Landkreis die Kurbetriebsgesellschaft über Einzahlungen in die Kapitalrücklage und eine Bürgschaft in Höhe von 3,3 Millionen Euro unterstützt, bestehen zur Hotel-Gesellschaft keine Finanzbeziehungen dieser Art.

WFG Nordsachsen

Die WFG-Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Landkreises Nordsachsen (WFG) ist Partner für Unternehmen, Investoren und Kommunen des Landkreises. Ziel bleibt die Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort, das Einwerben von Fördermitteln für Kommunen und Unternehmen, der Aufbau von Netzwerken und Synergien zwischen den Unternehmen. Die Unternehmensbestandspflege und die Durchführung von Informationsveranstaltungen und Finanzierungsberatungen gehören weiterhin zum festen Aufgabengebiet der drei feste Mitarbeiter zählenden WFG, die 2015 ein Minus von 2000 Euro einfuhr. Über die WFG ist der Landkreis zudem zu zwei Prozent an der Aufbauwerk Region Leipzig GmbH beteiligt. Hauptgesellschafter ist die Stadt Leipzig (57 Prozent), dazu sind die Landkreise Leipzig und Mittelsachsen im Boot. Die Aufgabe des Unternehmens ist vergleichbar mit der der WFG – nur im größeren regionalen Rahmen.

Investregion Leipzig

Mit ihren zehn Mitarbeitern ist die Investregion Leipzig keine übergeordnete Instanz, sondern fügt sich in das Zusammenspiel der Ämter und Institutionen für Wirtschaftsförderung innerhalb der Region Leipzig ein. Aufgabe ist die Vermarktung der Region Leipzig über die Landesgrenzen hinaus – als Ort für Investitionen und als Ort zum arbeiten. Nordsachsen ist mit 15 Prozent beteiligt und überweist jährlich 255 000 Euro als laufenden Zuschuss gen Leipzig. Im Laufe des Jahres 2015 verließ Gründungs-Geschäftsführer Lutz Thielemann das Unternehmen. Heute wird es von Michael Körner geführt.

Omnibus-Verkehrsgesellschaf GmbH

Die Omnibus-Verkehrsgesellschaft mbH „Heideland“ (OVH) ist mit einem Anteil von circa 80 Prozent Hauptverkehrsträger im Bus-Liniennetz in der Region Torgau-Oschatz. Einziger Gesellschafter ist der Landkreis, der 2015 rund 2,9 Millionen an das Unternehmen überwies, um genannten Linienverkehr zu gewährleisten. 77 Mitarbeiter erwirtschafteten am Jahresende ein Plus von fast 98 000 Euro.

Flughafen Leipzig/Halle GmbH

Mit 0,25 Prozent ist Nordsachsen am Flughafen (378 Mitarbeiter) beteiligt. Der stellvertretende Landrat Ulrich Fiedler ist dafür Mitglied im Aufsichtsrat des Unternehmens, ebenso wie der nordsächsische Kreisrat und Schkeuditzer Oberbürgermeister Jörg Enke. Die Flughafen GmbH schloss das Jahr 2015 mit einem Minus von rund 31 Millionen Euro ab, das durch die Muttergesellschaft Mitteldeutsche Flughafen AG ausgeglichen wurde.

Von Kulturförderung bis hin zur Beseitigung von Tierkörpern

Nordsachsen. In acht Zweckverbänden ist der Landkreis Mitglied und tauscht im Rahmen dieser Mitgliedschaften jährliche Umlagegelder gegen Leistungen und Mitbestimmung.

Der Zweckverband Presseler Heidewald- und Moorgebiet ermöglicht den Schutz des benannten Gebiets. Umlage 207 120 Euro / zwei von drei Stimmen / eine Stimme hat der Naturschutzbund Sachsen.

Der Zweckverband für Tierkörperbeseitigung übernimmt die Aufgabe der unschädlichen Beseitigung tierischer Nebenprodukte (Tierkörper, Schlachtabfälle, Brütereiabfälle etc.). Umlage 152 604 Euro / 1 von 13 Stimmen.

Im Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) ist der Landkreis mit drei von zehn Stimmen einer von drei Partnern (Leipzig vier, Landkreis Leipzig drei). Gemeinsam organisiert man den Schienenpersonennahverkehr. Eine Umlage wird nicht gezahlt.

Im Zweckverband Kulturraum Leipziger Raum kümmert sich der hiesige mit dem Landkreis Leipzig um die Förderung der Kultur in der Region. Gemeinsam verteilt man das Geld auf Projekte im Verbandsgebiet. Umlage 1 491 651 Euro / eine von zwei Stimmen.

Der Zweckverband Kommunale Invormationsverarbeitung Sachsen ist ein IT-Dienstleister für Verwaltungen. Umlage 59 542 Euro / 8 von 1982 Stimmen

Im Regionalen Planungsverband Leipzig-Westsachsen kümmert man sich um die großen Zusammenhänge, die bei Projekten wie Bundesstraßen aktuell werden. Hier wird geplant, wie sich die Region in Zukunft entwickeln soll. Mit im Boot sind die Stadt und der Landkreis Leipzig. Umlage 7850 Euro / 4 von 16 Stimmen.

Der Zweckverband Döllnitzbahn ist im Sommer 2016 aufgelöst worden. Seinen Zweck, die Döllnitzbahn zu erhalten, hatte er erfüllt. Neben dem Landkreis waren 2015 noch die Städte Mügeln, Oschatz und die Gemeinde Naundorf Mitglieder. Umlage 83 510 Euro.

Der Kommunale Sozialverband Sachsen koordiniert und erfüllt als überörtlicher Träger der Sozialhilfe eine Vielzahl von Aufgaben der Sozialhilfe und gewährleistet eine überregionale, bedarfsgerechte Versorgung behinderter Menschen. Umlage 17 758 185 Euro / 3 von 49 Stimmen.