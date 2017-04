Nun fehlt nur noch der Gehweg

Seit dem 20. März sind dort die Arbeiter der Torgauer Bauunternehmung Ezel am Werk und arbeiten an der Verbindung der Fritz-Reuter-Straße zum Rosa-Luxemburg-Platz, für welche Ende Januar der Zuschlag erteilt wurde. Bislang wurde unter anderem die Zufahrt mit einer neuen Pflasterdecke versehen und rund 70 Meter an Naturbordsteinen aus Granit verlegt.

Am gestrigen Tag wurde außerdem der Rand des Weges von einem Bagger mit frischer Muttererde befüllt. Bis zum Bauende am 28. April sollen außerdem noch 60 Quadratmeter an Kleinpflaster auf dem Gehweg verlegt werden. Bei den Bauarbeiten kam es zu keinerlei Komplikationen, alles verlief genau nach dem Zeitplan.nl