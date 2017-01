Nun gilt es Kraft zu tanken für die Platzierungsrunde

Hockey. Versöhnlicher Abschluss der Vorrunde! Vergangenen Samstag fuhren die Torgauer Hockey A-Knaben nach Leipzig-Schleußig, wo in der Sporthalle an der Radrennbahn das dritte und letzte Vorrundenturnier der Knaben A ausgespielt wurde.

Die Blau-Weißen mussten hier gegen die Mannschaften vom ESV Dresden und vom Leipziger SC spielen und wollten an diesem Spieltag unbedingt den Bock umstoßen und das Spielfeld auch einmal als Sieger verlassen.

Schon vor den Spielen stand fest, dass sich die Torgauer nicht mehr für die Endrunde qualifizieren konnten und somit im März zur Platzierungsrunde nach Pillnitz reisen müssen.

ESV Dresden – TSV BW Torgau 2:1 (2:1). Im ersten Match wollte man gegen die körperlich gleichwertigen Dresdner gewinnen, und das war nach den letzten Erkenntnissen (knappe 1:2-Niederlage in Torgau) auch machbar. Doch leider verlief auch diese Partie wie das bereits erwähnte Spiel in Torgau. Die Blau-Weißen hatten mehr Spielanteile, konnten aber keine entscheidenden Akzente vor dem Tor des Gegners setzen. Als die Dresdner eine Überzahlsituation in der Torgauer Hälfte ausnutzten stand es 0:1. Doch es wurde weiter gekämpft. Nach einem schönen Spielzug, der mit einem gut getimten Pass von Theo Manthey auf Justin Klisch mündete, traf dieser zum verdienten Ausgleich. Doch kurze Zeit später nutzten die Dresdener einen Fehler in der Abwehr der Torgauer zur erneuten Führung. Da die Torgauer auch in Halbzeit 2 kein Kapital aus ihren Chancen schlagen konnten, gewannen die Dresdner wie schon im Hinspiel mit 2:1.

Leipziger SC – TSV BW Torgau 2:4 (1:1). Nun blieb nur noch die letzte Partie der Vorrunde, um das Vorhaben (Sieg) zu erreichen. Die Torgauer begannen druckvoll, spielten überlegen und kassierten nach einem Abstimmungsfehler bei der Eckenabwehr wieder das 0:1. Es war zum Haareraufen!

Doch es ging trotz des Dämpfers weiter. Justin Klisch konnte dann mit einem gekonnten Strafeckentor noch vor der Pause zum 1:1 ausgleichen. Kurz nach Wiederanpfiff wieder Ecke für Torgau und wieder Tor. J. Klisch hämmerte den Ball flach in die Maschen. Führung! Endlich!

Die Blau-Weißen waren weiter überlegen und konnten durch Arthur Nitz auf 3:1 erhöhen. Den vierten Torgauer Treffer steuerte wieder Justin Klisch mit einem verwandelten Siebenmeter bei. Das Tor der Leipziger zum 2:4 war nur noch Ergebniskosmetik. Sieg!

Anfang März werden nun in Pillnitz die Plätze 5 – 9 dieser Meisterschaftsrunde ausgespielt.

Torgau: K. Schindler, T. Manthey, Ph. Zembol, Julius Ritter, F. Ebert, Justus Ritter, J. Klisch, A. Nitz, L. Pinta