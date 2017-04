Torgau/Graditz. Ein 54-jähriger Zeuge und Kraftfahrer meldete sich am Montag gegen 16.30 Uhr telefonisch bei der Polizei und teilte mit, dass vor ihm ein Opel Astra in Schlängellinien fährt.

Immer wieder blieb der Fahrer des Opels Astra mit polnischen Kennzeichen mit seinem Fahrzeug mitten auf der Straße stehen und wenn er fuhr, dann stieß er auch mal gegen die Bordsteinkante und gefährdete auch den Gegenverkehr. Er „schlich“ regelrecht auf der B 87. In Höhe eines Motorradladens in der Straße der Jugend/Elbstraße hielt er wieder an, obwohl die Ampel auf „Grün“ stand. Anschließend schaltete die Ampel auf „Rot“ und der Fahrer fuhr in Richtung Elbbrücke los (!).

Die Fahrzeuge von links aus Richtung Elbstraße und der Linksabbiegerverkehr aus Richtung Elbbrücke mussten ihre Fahrzeuge anhalten. Der Zeuge verfolgte weiter das Fahrzeug in Richtung Werdau. Circa 200 Meter vor der Ortslage Werdau hielt das Fahrzeug erneut. Der Zeuge versuchte, Kontakt mit dem Fahrer aufzunehmen, was misslang. Der Fahrer fuhr wieder los und fuhr bis Graditz. In Höhe der Einfahrt zum Gestüt fuhr das Fahrzeug auf ein Grundstück. Aus Richtung Bad Liebenwerda kam ein Fahrzeug. Der Fahrer musste abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Das polnische Fahrzeug hielt hinter einem Backsteingebäude an. Nur wenige Minuten später traf die Polizei ein.

Zwei Personen stiegen aus dem Fahrzeug und kamen schwankend in Richtung des Hauses gelaufen. Auf Grund der Personenbeschreibung konnte der 42-jährige Fahrer identifiziert werden. Der an Ort und Stelle durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,0 Promille.

Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen bzw. Verkehrsteilnehmer, die in diese Gefahrensituation gelangt sind. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Torgau, Husarenpark 21, 04860 Torgau, Tel. 03421 756100 zu melden.