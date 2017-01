Mockrehna. Eine Opelfahrerin (60) befuhr am 1. Januar gegen 12.15 Uhr die Alte Bahnhofstraße, von der B 87 kommend, in Richtung Klitzschen. Die Frau beachtete die geschlossene Bahnschranke nicht und fuhr dagegen.

Mockrehna. Eine Opelfahrerin (60) befuhr am 1. Januar gegen 12.15 Uhr die Alte Bahnhofstraße, von der B 87 kommend, in Richtung Klitzschen. Die Frau beachtete die geschlossene Bahnschranke nicht und fuhr dagegen. Sie gab gegenüber den Polizeibeamten an, aufgrund der niedrig stehenden Sonne die geschlossene Schranke nicht gesehen zu haben. An Pkw und Schranke entstand ein Schaden in Höhe von circa 2000 Euro. Die Schranke war noch funktionstüchtig.