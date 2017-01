Operation geglückt - Rodney kann wieder toben

Torgau. Doch nun kann er endlich wieder ein echter Hund sein. Nach dem Spendenaufruf in der Torgauer Zeitung, bei Facebook und anderen Plattformen, kamen insgesamt 1454,70 Euro für die Operationen von Rodney zusammen. „Ich bin sehr zufrieden und von der Spendenbereitschaft der Leute überrascht. Und auch jetzt noch kommen Leute, die uns immer wieder ein paar Euro überreichen“, sagt Olaf Homuth. Der Junghund Rodney litt an einer schweren Form von Hüftdysplasie (HD) auf beiden Seiten. (TZ berichtete) Vor dem Spendenaufruf hatte Rodney bereits eine schwere Operation überstanden, eine weitere sollte folgen. Auch diese ist nun vorüber und nach einigen Wochen, in denen sich der verspielte Hund nur für wenige Minuten am Tag bewegen durfte, gab vor wenigen Tagen der behandelnde Tierarzt nun grünes Licht.



„Ja, Rodney ist wieder gesund. Für mich war vor allem die Zeit nach der zweiten Operation sehr schlimm. Hier hatte er das operierte Bein sehr lange geschont. Das war nach der ersten Operation anders. Doch das kann natürlich auch daran gelegen haben, dass er das operierte Bein nicht schonen konnte, da das andere ja noch durch die HD Schmerzen bereitete“, vermutet der Hundebesitzer. Doch dann habe sich Rodneys Zustand mit einem Schlag verbessert. „Er hat schnell große Fortschritte gemacht. Vier Wochen nach der Operation war dann eine merkliche Verbesserung des Ganges zu sehen. Doch ich habe mich strickt an die Schon-Vorschriften des Arztes gehalten. So ging es nur drei bis vier Mal am Tag für zehn Minuten raus. Das war wirklich schwer, da Rodney ja spielen und rennen wollte.“



Der 46-Jährige weiß, dass sein Hund alle Menschen und alle Tiere mag. „Bei der Nachuntersuchung habe ich zum ersten Mal gesehen, dass Rodney eine Abneigung gegen den Arzt entwickelt hatte. Er wollte schnell wieder weg. Doch Rodney musste ja zum Glück nicht noch einmal operiert werden.“ Bei der Gangprobe sei der Arzt der Kleintierklinik der FU Berlin schon sehr zufrieden gewesen. Auch nach den Röntgenuntersuchungen sah alles super aus.



Doch nun steht eine weitere große Herausforderung vor dem Torgauer und seinem Hund Rodney: die Erziehung. „Ja, dass müssen wir jetzt dringend nachholen. Ich habe es bisher einfach nicht konsequent durchgezogen. Erst war er der kleine Welpe, dann der schwer kranke Junghund. Jetzt wiegt er knapp 30 Kilo und zieht ganz schön an der Leine. Er will spielen. Doch wir behalten ihn fast immer an der Leine, damit er nicht zu stürmisch ist. Er hat halt viel nachzuholen. Gerade jetzt, wenn Schnee liegt. Er liebt Schnee! Jetzt muss er erst einmal Muskeln aufbauen und im Frühjahr wird es dann wieder unsere wöchentlichen Hundetreffen geben.“ So wird die kommende Zeit für Hund und Herrchen sicherlich sehr aufregend.

Es gibt viel Neues zu entdecken und jede Menge zu lernen.



In einem halben Jahr müssen Rodney und Olaf Homuth erneut zur Kontrolle nach Berlin in die Tierklinik. Und dann jedes Jahr einmal. „Nur zur Sicherheit. Damit, sollte er doch wieder lahmen, die künstlichen Hüftgelenke als Grund ausgeschlossen werden können“, erklärt der Torgauer, der noch einmal betont, wie dankbar er über die große Spendenbereitschaft sei. „Das hat meine eigene Spendenbereitschaft definitiv verändert. Auch ich werde mich in Zukunft mehr engagieren. Ich bin so glücklich und froh darüber, dass nicht nur Freunde, Bekannte und Verwandte, sondern auch völlig fremde Menschen Geld gegeben haben. Das hat mich vollkommen überwältigt.“