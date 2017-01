Optische Illusionen im Torgauer PEP

Donnerstag, 26. Januar 2017

von unserem Redakteur Christian Wendt

Torgau. Dorothea Krause will es gar nicht so recht glauben. Noch einmal hockt sich die Torgauerin ungläubig neben den Hai, der bedrohlich aus dem Fußboden auftaucht und doch nur eine optische Täuschung ist. Denn was aus reichlich zwei Metern Abstand gerade durch die Linse eines Fotoapparates plastisch wirkt, ist in natura doch nur zweidimensional.